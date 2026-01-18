Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

渣马2026︱殉职消防何伟豪原定跑半马 同袍带号码布完成心愿 未婚妻发帖感谢

突发
更新时间：23:03 2026-01-18 HKT
发布时间：23:03 2026-01-18 HKT

一年一度的渣打马拉松今日（18日）举行，今年有7.4万人参赛，其中大会在半马赛事第三组开始前，为原先报名参赛的大埔宏福苑大火殉职消防员何伟豪默哀一分钟。至于何伟豪未婚妻晚上亦在社交平台发文，指何的同袍带同何伟豪的单人照及消防员公仔完成半马比赛，令人动容。

大会在半马赛事第三组开始前，为大埔宏福苑大火中殉职的消防员何伟豪默哀一分钟，同时亦作出广播指：「今日佢嘅几位同袍，会带住佢嘅号码布跑完呢场半马赛事」。

何伟豪未婚妻Kiki晚上在threads发文，指何的沙田消防局同袍参与半马赛事，其间更带同何伟豪的单人照及消防员公仔。根据她上载的相片及影片所见，多名男女身穿印有「18469」号码（何伟豪的消防员编号）的白色短袖上衣，当他们冲线时，有人高举何伟豪的号码布，其余一人则将挂有何伟豪单人照片的消防员公仔交予站在终点的Kiki。Kiki抱住公仔泣不成声，其后有完成比赛的同袍将奖牌送给何伟豪。

Kiki更在帖文表示，「肥佬，第一次就跑半马，好叻仔。我哋又一齐完成咗啦～《何胖跑步会》陪住你！！多谢渣马多谢沙田兄弟」。一名相信是何伟豪的朋友亦在帖文留言，指她联想到同袍拿住何的号码布一起跑的画面，便会忍不住流泪，「我系终点见到你哋返黎，希望你哋听到我哋喺咪讲：『啱啱有一班跑手、好兄弟，带住佢嘅摰友完成佢未完成嘅半马拉松，为留下来的人，完成佢嘅心愿』」。 

多名网民纷纷留言，指何的同袍有情有义，令人非常感动，「好有爱嘅团队」、「佢行唔到嘅路，有你哋继续代他走下去」、「感动到傻」、「何sir用紧第二个方式陪伴你」。

