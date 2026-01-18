渣打马拉松2026︱中年汉孭B跑全马惹热议 同场跑手：几唔负责任先会咁做？

一年一度的渣打马拉松今日（18日）举行，今年有7.4万人参赛，不少跑手费尽心思盛装打扮，但有网民发现其中一名男跑手竟孭住疑似婴儿参加比赛，引来热烈讨论。有人质疑大会为何会让男子带同婴儿入场，另有人认为男子的行为自私「我戥个b惨，隔夜奶都呕返出嚟」。

有网民上载一段影片至threads，片中见到一名戴眼镜、孭背囊的中年男子参加赛事，惟他身前孭住一名疑似只有半岁大的婴儿，而号码布则扣在婴儿的防风被。男子当时身处西九龙公路近海盈邨，准备跑往昂船洲方向，当时他的左手托住婴儿的颈部，而右手则留住手提电话，怀中的婴儿未有哭喊，但每名经过跑手则会扭头侧望。

男子抱婴儿跑全马。网上图片

一名男跑手孭住婴儿参加比赛。网上图片

上载影片的网民指「以前有见过咩（孭）个公仔跑，今次，背个真BB跑」，其后帖文引来多名网民热烈讨论，有人认为男子的行为自私，妄顾婴儿的安全，「咁样好容易造成婴儿脑震荡」、「我戥个b惨，chok都chok死，隔夜奶都呕返出嚟」、「又脚痕想跑，屋企又无人睇住个B」、「攞嚟搅，BB都好辛苦，唔知做紧乜」、「其实平时咁样孭住个小朋友出街，行路都要好小心，而家长期咁样叫做跑住，唔小心撠到真系好大镬㗎」、「BB会唔会有摇晃症」、「 BB仔仲瞓得好腍，真系第一次见，佩服好爸爸」。

另外，有其他跑手亦表示目击男子参加全马赛事，认为他的行为极之危险，「全马起步佢喺我隔离，我都打咗个突，个B目测唔会大过6个月， 起跑𠮶阵跑手左冲右撞极之危险， 究竟要几冇脑？几唔负责任先会做出啲咁嘅行为？」另一位跑手亦分享：「今日起步喺油麻地见到佢，我confirm系真B，本来以为自己睇错，再望多几眼，竟然真系有个几个月大嘅BB！」

翻查渣马纪录，带同婴儿参赛的跑手姓Wang，今日参加全马，清晨6时25分开始起步，大约用2小时20分完成15公里，平均9分钟22秒完成1公里，但最终没有完成赛事。根据渣马官网表示，大会禁止参赛者带同婴儿、未满 16 岁或任何未有戴上渣打香港马拉松2026之有效号码布人士参加及进入赛道范围，违例者将会被即时要求离开赛道。

