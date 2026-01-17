荃湾男子麦当劳后梯挥舞菜刀 警持盾牌驰至制服
屯门市广场越南汉舞刀致开枪事件，人心惶惶。今(17日)早上8时48分，荃湾川龙街有人报案指在一间快餐店后楼梯间，发现一名男子挥舞菜刀，大惊报警求助。警员接报持盾牌迅即到场，将男子制服拘捕，并捡走菜刀，事件中无人受伤，事后男疑人被黑布蒙头带署调查。
被捕男子36岁，尼泊尔人持香港身份证，涉藏有攻击性武器、未能出示身份证被捕。
现场为荃湾街市街与川龙街交界的麦当劳快餐店，报案人当时经川龙街后楼梯离开快餐店，怎知一推防烟门便在梯间发现一名男子挥舞菜刀，他大惊下立即报警求助。警员闻讯赶至，在梯间制服该名男子，其间未有反抗，警员捡走菜刀，并检查男子的背囊，发现有生果、薯片及杂物，未有其他武器或违禁品。惟男子神情有异，被蒙头带署作进一步调查。
