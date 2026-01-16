Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

屯门开枪｜专科医生指滥药属高危精神科病征 吁研究引入「社区治疗令」

突发
更新时间：22:37 2026-01-16 HKT
发布时间：22:37 2026-01-16 HKT

屯门昨日（1月15日）开枪案中，遭警员开枪击毙姓裴(34岁)持刀疑犯，据了解他有滥药病史，疑患有精神病逾10年，惟他近日拒绝覆诊。精神科专科医生丁锡全指出，滥药是高危精神病患者的特征之一，两者会互相影响，目前香港未有引入「社区治疗令」，认为或需要研究引入相关机制，确保高危病人接受适当治疗。

丁锡全称，滥药会引发幻觉、幻听、妄想和情绪波动等情况，这些症状同样是思觉失调的典型病征，因此有可能诱发或加剧精神病病情。他强调，精神病不等于具有暴力倾向，但过去研究发现，当病人处于复发或病发状态时，受到妄想及幻听影响，暴力行为往往会增加。

他指出，目前大多精神病患者的治疗及服药属自愿性质，对于经常复发、滥药、缺乏病识感及曾有暴力纪录等特征的高危病人，或有需要再次探讨在香港引入「社区治疗令」的可行性，帮助高危病人定期接受治疗及跟进。

他补充，涉案人士拒绝求医，缺乏病识感，估计可能因长时间停药，导致病情复发的风险大幅提高，「一个月没有服药，近3成的病人会复发，若停药半年，复发机率则会极高。」

记者 麦键泷

