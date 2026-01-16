香港女子入境伊朗后失联逾一星期 入境处正积极跟进协助家属

伊朗自去年12月下旬多处出现示威及暴力冲突，造成人命伤亡。目前保安局向伊朗发出红色旅游警示，呼吁港人调整行程，如非必要避免前赴。然而近日网上流传，一名香港女子入境伊朗后失去联络。入境处今日（1月16日）回复查询时，表示正向家属提供适切协助。

该名女子在社交平台连续上载帖文，称自己计划由香港不坐飞机前往埃及。其社交平台Threads最后一则帖文停留上周二（1月6日），称自己身处伊朗，形容「伊朗是我去过被误会最深的国家，香港护照只能免签21天，明天跑去passport office，延长一个月签证」。

然而一星期过去，女子仍未更新状态，大批网民在平台询问她是否平安。也有自称是女子家属留言，忧心忡忡求助：「阿妹而家喺伊朗，已经失联左好多日。已揾入境处帮手，想问问大家仲有咩途径或者仲有咩野可以做到？有冇朋友识人喺BB HOSTEL？」

入境处回复《星岛头条》查询时表示，在接获相关求助后，已即时透过外交部驻香港特别行政区特派员公署及中国驻阿巴斯总领事馆了解情况，并按当事人家属意愿提供适切意见及可行的协助。入境处会继续与公署、总领馆及当事人家属保持紧密联系，积极跟进事件及按当事人家属的意愿提供可行的协助。

入境处呼吁，身在外地的香港居民如需协助，可致电入境处「协助在外香港居民小组」的24小时求助热线，电话：(852)1868；透过「入境处流动应用程式」以网络数据致电「1868」热线或使用1868聊天机械人；发送讯息至1868 WhatsApp求助热线或1868微信求助热线；或提交网上求助表格求助。