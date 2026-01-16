单车男将共享单车扔落桥兼拍片惹公愤 LocoBike：已著手处理｜有片

社交平台Threads周四（1月15日）流传一段短片，可见一名的单车男子，怀疑在大埔一桥面将一部共享单车扔落桥底。片段所见事发于夜晚，黑衫戴头盔男子先是顾左右确定无人，其后再将单车举过栏杆抛弃，过程被同行人士全程拍摄。

片段流传后引起热议，网民纷纷表示「支持报警」、「好似算刑事毁坏，要坐监留案底」、「智商真系有问题，做犯法嘢都要放上网比全世界人知」。至于涉事共享单车所属公司LocoBike也在短片帖文回复，称「多谢大家帮忙，我哋已经著手处理中」。