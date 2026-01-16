Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

屯门开枪｜死者「恐龙」寄住友人家 户主：佢有吸太空油习惯 经常自言自语

突发
更新时间：11:57 2026-01-16 HKT
发布时间：11:57 2026-01-16 HKT

屯门市广场周四（1月15日）晚上7时许，34岁姓裴越南籍男子从Donki小食档厨房偷走一把刀后，于街上徘徊挥刀，更挟持一名女途人作人质，当他企图挥刀袭击女途人时，千钧一发间被到场冲锋队警员开两枪击毙。《星岛头条》记者今(16日)早上到疑犯位于屯门大兴邨的最后住所，应门年约50岁男子「泰仔」表示，死者被暱称「恐龙」，泰仔本身不认识「恐龙」，只是他朋友的朋友，因受朋友所托，泰仔遂让「恐龙」暂住其寓所，仅入住两星期而已。记者见到「恐龙」的床位，放置一包衫裤，凳上有打火机，以及吸食电子烟的烟弹。据泰仔透露，「恐龙」有吸食太空油不良嗜好。

户主泰仔指「恐龙」睡在下格床，放有一袋衫。杨伟亨摄
户主泰仔指「恐龙」睡在下格床，放有一袋衫。杨伟亨摄
床边的凳仔放有吸食太空油的烟弹。杨伟亨摄
床边的凳仔放有吸食太空油的烟弹。杨伟亨摄
床上放有一袋衫裤。
床上放有一袋衫裤。

泰仔寓所客厅放置了一张碌架床，「恐龙」睡下格床，泰仔透露，「恐龙」很少逗留屋内，「好少喺度瞓，见佢返嚟换衫，逗留一阵又出去。」他透露，「恐龙」有吸食太空油习惯，其床边放有打火机，吸太空油的烟弹。昨日出事前，原来「恐龙」疑因毒品案曾被警方带署调查，其后获释回到大兴邨住所，「佢执咗啲嘢落背囊度，就出咗去，之后就发生屯门开枪事件。」其实昨日约5时许，已有途人见「恐龙」在大兴街市对开的士站徘徊，当时他「行嚟行去，自言自语」。

泰仔亦坦言，「恐龙」行为古怪，经常自言自语，「好似有病咁，其实想揾机会叫佢走。」

据了解，「恐龙」有贩毒、袭警、藏有攻击性武器等多项案底，警员于枪击案后在「恐龙」身上检获一袋约一公斤冰毒及伸缩棍等。

 相关报道：屯门市广场男子挥刀 警员开两枪制服 疑犯送院抢救不治

 

相关报道：屯门开枪全过程｜ 男子潜入Donki厨房掠刀 对峙间冲向人群 警轰两枪惊险救回女人质

相关报道：屯门开枪｜涉案34岁越南汉案底累累身藏冰毒 警现场搜证检凶刀弹壳

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
屯门开枪．全纪录｜疑凶与家人断联多月 一子弹贯穿身体 警千钧一发救女途人
03:12
屯门开枪．全纪录｜疑凶与家人断联多月 子弹贯穿身体 警千钧一发救女途人
突发
2小时前
港男游越南失卡被狂碌1325万 反用1招「穷人防盗术」竟零损失 网民：咁叫好彩定唔好彩？｜Juicy叮
港男游越南失卡被狂碌1325万 反用1招「穷人防盗术」竟零损失 网民：咁叫好彩定唔好彩？｜Juicy叮
时事热话
23小时前
屯门开枪｜天眼直击疑犯扯跌女人质 手起刀落之际被击毙 地面血迹斑斑
01:51
屯门开枪｜天眼直击疑犯扯跌女人质 手起刀落之际被击毙 地面血迹斑斑
突发
14小时前
屯门开枪｜死者母亲认尸哭断肠 女亲友哭诉：好心痛 点解差人开枪？
屯门开枪｜死者母亲认尸哭断肠 女亲友哭诉：好心痛 点解差人开枪？
突发
1小时前
万宁新年快闪优惠！一日限定全场88折 满额再送$50现金券 指定分店适用
万宁新年快闪优惠！一日限定全场88折 满额再送$50现金券 指定分店适用
时尚购物
19小时前
西环森美餐厅结业｜港式扒房传奇 独创招牌「森美汁」牛柳 店方：好似整定咁
西环森美餐厅结业｜港式扒房传奇 独创招牌「森美汁」牛柳 店方无奈市况转变：好似整定咁
饮食
14小时前
屯门开枪｜涉案34岁越南汉案底累累身藏冰毒 警现场搜证检凶刀弹壳 
00:42
屯门开枪｜涉案34岁越南汉案底累累身藏冰毒 警现场搜证检凶刀弹壳 
突发
14小时前
章小蕙认后悔嫁钟镇涛：全因恋爱脑 恨前夫剥夺子女探视权 失败婚姻更多细节曝光
章小蕙认后悔嫁钟镇涛：全因恋爱脑 恨前夫剥夺子女探视权 失败婚姻更多细节曝光
影视圈
2026-01-15 09:00 HKT
新股IPO｜新股申购人数大增至47万 网传「猴子军团」违规涌港入飞 证监称券商必须确保资料准确
新股IPO｜新股申购人数大增至47万 网传「猴子军团」违规涌港入飞 证监称券商必须确保资料准确
股市
6小时前
李施嬅惊爆未复合已分手 车崇健因一理由自觉应该放手 Selena：对这段感情没有遗憾
李施嬅惊爆未复合已分手 车崇健因一理由自觉应该放手 Selena：对这段感情没有遗憾
影视圈
15小时前