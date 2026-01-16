屯门开枪｜死者「恐龙」寄住友人家 户主：佢有吸太空油习惯 经常自言自语

屯门市广场周四（1月15日）晚上7时许，34岁姓裴越南籍男子从Donki小食档厨房偷走一把刀后，于街上徘徊挥刀，更挟持一名女途人作人质，当他企图挥刀袭击女途人时，千钧一发间被到场冲锋队警员开两枪击毙。《星岛头条》记者今(16日)早上到疑犯位于屯门大兴邨的最后住所，应门年约50岁男子「泰仔」表示，死者被暱称「恐龙」，泰仔本身不认识「恐龙」，只是他朋友的朋友，因受朋友所托，泰仔遂让「恐龙」暂住其寓所，仅入住两星期而已。记者见到「恐龙」的床位，放置一包衫裤，凳上有打火机，以及吸食电子烟的烟弹。据泰仔透露，「恐龙」有吸食太空油不良嗜好。

户主泰仔指「恐龙」睡在下格床，放有一袋衫。杨伟亨摄

床边的凳仔放有吸食太空油的烟弹。杨伟亨摄

床上放有一袋衫裤。

泰仔寓所客厅放置了一张碌架床，「恐龙」睡下格床，泰仔透露，「恐龙」很少逗留屋内，「好少喺度瞓，见佢返嚟换衫，逗留一阵又出去。」他透露，「恐龙」有吸食太空油习惯，其床边放有打火机，吸太空油的烟弹。昨日出事前，原来「恐龙」疑因毒品案曾被警方带署调查，其后获释回到大兴邨住所，「佢执咗啲嘢落背囊度，就出咗去，之后就发生屯门开枪事件。」其实昨日约5时许，已有途人见「恐龙」在大兴街市对开的士站徘徊，当时他「行嚟行去，自言自语」。

泰仔亦坦言，「恐龙」行为古怪，经常自言自语，「好似有病咁，其实想揾机会叫佢走。」

据了解，「恐龙」有贩毒、袭警、藏有攻击性武器等多项案底，警员于枪击案后在「恐龙」身上检获一袋约一公斤冰毒及伸缩棍等。

