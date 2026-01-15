屯门开枪｜涉案34岁越南汉案底累累身藏冰毒 警现场搜证检凶刀弹壳
屯门市广场今日（1月15日）晚上一名男子持刀，挟持女人质，被警员开枪击毙。据了解，涉案男子34岁越南籍，持香港身份证，有贩毒、袭警、藏有攻击性武器等多项案底，警员在其身上检获一袋约一公斤冰毒及伸缩棍等。警方将于晚上11时15分见记者，交代案件详情。
记者晚上商场所见，大批警员在场，拉起胶带封锁现场搜证，气氛紧张。开枪位置位于商场一门口，警员用胶带将凶刀、子弹壳等围起，以待进一步鉴证；现场地面血迹斑斑，大批急救用品散落一地，如胶手套、绷带等等；也有一个动漫公仔留在现场，相信是市民慌忙走避时所跌下。大批街坊围观现场，有商场保安协助维持秩序。
