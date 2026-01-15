屯门开枪全过程曝光｜ 男子冲入Donki厨房掠刀 对峙间冲入人群 警轰两枪救回女人质

屯门市广场今日（1月15日）晚上有人手持利刃，遭警员开两枪制服，送院不治。消息指，事前涉案男子冲入附近一Donki厨房，拿走一把刀，之后离去。警员接报到场，在一美心酒楼外寻获男子，警告后曾发射一发JPX4 （胡椒水发射器），但男子未有就范，仍然持刀。随后，男子突然冲向商场挟持一名女子，警员遂开两发真枪，均打中疑犯，最终救回女人质。

网上流传开枪前后片段，可见当时穿白衫男子手持牛肉刀，在街上徘徊。其后男子行近商场门口，冲向人群，大批市民见状随即尖叫奔逃，甚至有女市民倒在持刀汉附近，情况十分惊险。大批穿著战术背心及持盾牌警员见状上前制服，电光火石间两下枪声响起后，白衫持刀男抱腹，状甚痛苦，而警员亦将倒地女市民救起，女市民近距离目睹开枪极度恐慌，退后时亦脚步踉跄。最后，在场警员不断叫唤「呢度呢度」，著同袍增援。

