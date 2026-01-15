冒充大学教授借钱骗案涌现 博士生都上当 年轻人亦误信「猜猜我是谁」

警方最近接获多宗大学生被骗，手法均为冒充大学教授或职员借钱。受害人包括学士、硕士及博士生，损失由5000元至1万元不等。警方提到，过去主要针对长者的「猜猜我是谁」诈骗手法，近日亦有年轻人受骗，呼吁市民切勿掉以轻心。

其中猜猜我是谁骗案方面，骗徒致电受害人要求猜测身份。一旦受害人说出某位教授或导师的名字，骗徒马上冒认该人，并提出转至WhatsApp联络。其后，骗徒在WhatsApp上编造理由向受害人借钱，指示转帐至指定银行户口，收到钱后立即失联。

另外，亦有骗徒致电受害人声称自己是大学某部门职员或社团负责人，指原定活动要更改时间或地点，并提供一个「个人」WhatsApp联络号码。受害人按指示到场或主动WhatsApp联络，对方却声称忙碌，要求受害人帮忙转帐至指定户口「垫付费用」，承诺稍后归还。受害人转帐后，骗徒马上失联。

警方提醒市民，大学教职员绝不会向学生借钱，更不会要求转帐到个人户口，因此学生们切勿轻信陌生来电。例如遇到「猜猜我是谁」一类来电，应直接回应「请说出你的姓名及来电目的」，或直接挂断。另外，如来电涉及任何金钱要求，必须透过官方渠道核实，例如致电学校，或亲到部门查询；转账前也先致电认识教职员确认，或致电「防骗易18222」热线查询。