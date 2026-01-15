Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

内地装修公司小红书低价抢客 入境处上水新屋苑反非法劳工 拘7人

突发
更新时间：16:36 2026-01-15 HKT
发布时间：16:36 2026-01-15 HKT

入境处展开打击非法劳工行动，今（15日）突击搜查即将入伙的上水新屋苑，拘捕7人包括6名黑工。有内地装修公司透过小红书宣传，以低廉的装修费担供一条龙服务，安排黑工来港工作。

随着新的公屋、居屋相继落成，市民对于装修工程服务的需求大增，入境处留意到有内地装修公司透过网上社交平台，例如小红书，向一些即将入伙的新屋苑住户，以相对便宜的价钱作招徕，提供一站式的装修工程服务。有不法分子看准这个机会混入行业中，聘用非法劳工来港工作，以减低成本，从中获利。

入境处调查人员经过深入调查及情报分析，成功锁定上水一个新入伙的屋苑，在今日（15日），采取行动代号为「促进行动」的反非法劳工行动。整个行动中，入境处一共突击巡查了143个住宅单位，截获6名非法劳工及1名涉嫌聘用非法劳工的雇主。

被捕的非法劳工全部均为内地居民，男性，年龄介乎22岁至41岁。其中5名以旅客身份入境，其余一名则以补充劳工优化计划身份入境香港。截获时他们正从事不同类型的装修工作，包括前期的度尺、中期的油漆、铺地板、水电工程以及后期家私装嵌及单位洁净服务。调查亦发现他们的日薪介乎300港元至500港元不等，以现金出粮。

在今日行动中，入境处拘捕了一名涉嫌聘用非法劳工的雇主，他是香港居民，45岁，涉事装修工程公司负责人。

初步调查发现，有个别香港装修工程公司，透过网上社交平台去找内地装修公司去承包部分装修工程。入境处相信有部分非法劳工是由内地装修公司安排来港工作。有关调查仍在进行中，不排除有更多人被捕。

 

