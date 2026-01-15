祖尧邨夺命火｜七旬翁床头烧艾草失火亡 两女家属伤心认尸

荔景祖尧邨昨日（14日）发生夺命火警，启谦楼5楼一单位的78岁姓叶老翁，因在床头燃点艾草烧着其他杂物，命丧火海。今日（15日），死者的两名女家属到葵涌殓房认领遗体，其间表现伤心，她们完成手续后默然离去。

事发于昨日中午约12时41分，涉事的启谦楼5楼单位起火，消防赶至出动一喉一烟帽队 救火，并调派额外搜救队协助居民疏散，约10分钟将火救熄。其间，消防员在单位睡房内发现叶翁，但他右上半身及头部烧伤，已当场死亡。

现场单位面积约8米乘5米（即约400呎），叶翁在约60呎大的睡房上被发现，而起火位置亦位于床头。据悉，叶翁生前与妻子居于上址逾20年，两名女儿早已搬离。由于其妻子要往荃湾照顾孙女，因而叶翁近日独居。他有长期病患，长期习惯烧艾草缓解不适。消防在场发现燃烧中艾草，相信相信叶翁在床头燃点艾草，烧着其他杂物引起火灾，案件没可疑。