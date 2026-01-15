Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

21岁女兰桂坊酒吧内结识3外籍男 再到半岛酒店房间共饮 醒后失$83万镶钻名表

突发
更新时间：17:30 2026-01-15 HKT
发布时间：14:43 2026-01-15 HKT

今日（15日）早上10时55分，尖沙咀梳士巴利道半岛酒店一名21岁女住客，报称发现其一只镶钻名表不翼而飞，酒店职员于是报警。据悉相关名表为梵克雅宝（ Van Cleef & Arpels）旗下表款「Lady Arpels Pont des Amoureux」，事主约花费83.8万港元购买。警方到场调查，暂列作偷窃案展开调查，追查3名涉案外籍男子下落。

相关名表为梵克雅宝（ Van Cleef & Arpels）旗下表款「Lady Arpels Pont des Amoureux」。梵克雅宝官网图片
相关名表为梵克雅宝（ Van Cleef & Arpels）旗下表款「Lady Arpels Pont des Amoureux」。梵克雅宝官网图片

据了解，女事主近日租住半岛酒店房间。今日凌晨，她和一名女性友人同行，到中环兰桂坊加州大厦一酒吧消遣，其间结识3名涉案外籍男子，分别为两欧裔及一北非裔。至凌晨4时，女事主自行带同3男返回半岛酒店房间，继续共饮，期间将名表放在窗边，之后醉倒。

至今晨她一觉醒来，发现手表不翼而飞，3名涉案男子也不知所终，连忙向职员求助。3男年龄介乎20至25岁，案件由油尖警区刑事调查第四队跟进。

女事主于本月12日至16日租住半岛酒店房间。资料图片
女事主于本月12日至16日租住半岛酒店房间。资料图片
女事主在中环兰桂坊加州大厦一酒吧消遣，其间结识3名涉案男子。资料图片
女事主在中环兰桂坊加州大厦一酒吧消遣，其间结识3名涉案男子。资料图片

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
港男游越南失卡被狂碌1325万 反用1招「穷人防盗术」竟零损失 网民：咁叫好彩定唔好彩？｜Juicy叮
港男游越南失卡被狂碌1325万 反用1招「穷人防盗术」竟零损失 网民：咁叫好彩定唔好彩？｜Juicy叮
时事热话
5小时前
湖南女童疑因找不到妈妈，在停车场激动晕倒后死亡。
00:09
湖南妇偷偷离开前夫家 9岁女寻母未果哭死街上︱有片
即时中国
7小时前
婆婆恐被榨干便利店陷心寒对质 女店员爆1句话死守棺材本：「你个仔...」｜Juicy叮
婆婆恐被榨干便利店陷心寒对质 女店员爆1句话死守棺材本：「你个仔...」｜Juicy叮
时事热话
3小时前
陈茵媺容貌大变装扮朴素惹争议：内地都不这么穿了 为陈豪执行李显好老婆本色
陈茵媺容貌大变装扮朴素惹争议：内地都不这么穿了 为陈豪执行李显好老婆本色
影视圈
23小时前
百佳全单88折！一连三日门市激减 金凤米$74.8/包装点心$10.5/维达12卷低至$22
百佳全单88折！一连三日门市激减 金凤米$74.8/包装点心$10.5/维达12卷低至$22
饮食
2026-01-14 16:28 HKT
章小蕙认后悔嫁钟镇涛：全因恋爱脑 恨前夫剥夺子女探视权 失败婚姻更多细节曝光
章小蕙认后悔嫁钟镇涛：全因恋爱脑 恨前夫剥夺子女探视权 失败婚姻更多细节曝光
影视圈
9小时前
北上悭钱「上水出闸」大法失效？港男实测竟反贵3.6% 网民热议原因嘲：你系咪外国返嚟？｜Juicy叮
北上悭钱「上水出闸」大法失效？港男实测竟反贵3.6% 网民热议原因嘲：你系咪外国返嚟？｜Juicy叮
时事热话
2026-01-13 16:42 HKT
泰国再「冧」起重机︱车CAM实拍2死5伤恐怖画面 与在建高铁惨剧同一承建商
00:18
泰国再「冧」起重机︱车CAM实拍2死5伤恐怖画面 与在建高铁惨剧同一承建商
即时国际
2小时前
五索开台大爆富豪马先生性癖：可以搞成晚 被问「多人运动」咁回应 接受随时分手？
五索开台大爆富豪马先生性癖：可以搞成晚 被问「多人运动」咁回应 接受随时分手？
影视圈
8小时前
麦明诗「准阿嫂」系TVB上位小花？大合照企位融入麦家力压妹妹 女方亲回与麦明山关系
麦明诗「准阿嫂」系TVB上位小花？大合照企位融入麦家力压妹妹 女方亲回与麦明山关系
影视圈
1小时前