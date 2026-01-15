21岁女兰桂坊酒吧内结识3外籍男 再到半岛酒店房间共饮 醒后失$83万镶钻名表

今日（15日）早上10时55分，尖沙咀梳士巴利道半岛酒店一名21岁女住客，报称发现其一只镶钻名表不翼而飞，酒店职员于是报警。据悉相关名表为梵克雅宝（ Van Cleef & Arpels）旗下表款「Lady Arpels Pont des Amoureux」，事主约花费83.8万港元购买。警方到场调查，暂列作偷窃案展开调查，追查3名涉案外籍男子下落。

相关名表为梵克雅宝（ Van Cleef & Arpels）旗下表款「Lady Arpels Pont des Amoureux」。梵克雅宝官网图片

据了解，女事主近日租住半岛酒店房间。今日凌晨，她和一名女性友人同行，到中环兰桂坊加州大厦一酒吧消遣，其间结识3名涉案外籍男子，分别为两欧裔及一北非裔。至凌晨4时，女事主自行带同3男返回半岛酒店房间，继续共饮，期间将名表放在窗边，之后醉倒。

至今晨她一觉醒来，发现手表不翼而飞，3名涉案男子也不知所终，连忙向职员求助。3男年龄介乎20至25岁，案件由油尖警区刑事调查第四队跟进。

女事主于本月12日至16日租住半岛酒店房间。资料图片

女事主在中环兰桂坊加州大厦一酒吧消遣，其间结识3名涉案男子。资料图片