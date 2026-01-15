珍惜生命｜红磡黄埔花园男子飞堕平台 当场死亡
更新时间：08:06 2026-01-15 HKT
发布时间：08:06 2026-01-15 HKT
发布时间：08:06 2026-01-15 HKT
红磡黄埔花园有人堕楼死亡。今日（15日）早上约7时，德丰街8号黄埔花园九期百合苑七座一名男子由高处堕下，倒卧在屋苑平台上，保安员发现报警。救护员接报到场，发现事主已当场死亡。警员围封涉事范围，调查事件。
防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk
最Hit
北上悭钱「上水出闸」大法失效？港男实测竟反贵3.6% 网民热议原因嘲：你系咪外国返嚟？｜Juicy叮
2026-01-13 16:42 HKT