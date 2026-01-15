珍惜生命｜红磡黄埔花园会计师不堪工作压力堕楼亡

红磡黄埔花园有人堕楼死亡。今日（15日）早上约7时，德丰街8号黄埔花园九期百合苑七座一名男子由高处堕下，倒卧在屋苑平台上，保安员发现报警。救护员接报到场，发现事主已当场死亡。

警员围封涉事范围，经调查后证实死者25岁姓胡，是上址住户，据了解，死者任职会计师三年，两个月前转任新工，曾向家人表示很大压力。警员没有检获遗书，事主的死因有待验尸后确定。

防止自杀求助热线：

「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

明爱财困压力辅导热线: 3161 0102

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk