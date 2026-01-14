荃湾地盘风煤樽堕地1死2伤 29岁紥铁男工重创亡 三日两宗夺命吊运事故

本港三日内发生两宗涉及吊运工序的夺命工业意外。荃湾宝丰路一建筑地盘，今日（1月14日）下午有天秤吊运期间，吊笼舱门意外打开，导致3支风煤樽堕下，地面3名紥铁男工走避不及受伤，其中一名29岁男工头部重创不治。工业伤亡权益会对同类意外频频感痛心，认为当局及承建商要彻查，包括为何吊运期间下方仍有人开工等。

事发于今日下午1时34分左右，据悉3支风煤樽正由地盘天秤吊运，其长度均至少1米、直径均至少20厘米，其间怀疑有部件松脱，吊笼舱门意外打开，导致风煤樽由高处飞堕而下。事件中，3名男工走避不及，其中两人重创昏迷，分别为头破血流29岁工人，及脚部流血40岁工人，他们被送往玛嘉烈医院抢救，惜29岁男工回天乏术；另一名50岁工人则扭伤脚，清醒被送往仁济医院治理。当局仍在调查确实意外原因。

翻查资料，这是本港于短短三日内发生的第二宗涉及吊运工序的严重工业意外。本周一（1月12日）下午1时许，启德德高道地盘内，一名33岁南亚裔「埋码」男工，协助吊运重型水缸。其间水缸放落地时怀疑不稳，男工上前解绳时便被压倒，重创不治，遗下妻子及两名年仅3岁及2岁儿子。

工业伤亡权益会总干事萧倩文赶至医院了解，透露今次意外3名死伤者是紥铁男工，其中离世29岁男工未婚，有父母兄弟，现时遗属情绪仍十分激动；至于另一昏迷40岁男工已留医深切治疗部。

她对事件感到痛心，亦对同类事故频频感到愤怒，认为要当局及承建商要交代清楚是哪个环节出错、事前是否做足风险评估、为何吊运期间下方仍有工人开工、是否有人监察现场等等，雇主也要做好善后安排，协助死者家属及伤者渡过难关。