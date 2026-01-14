Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

牛头角伟业街三车相撞酿3伤 「P」牌Tesla男司机涉酒驾被捕

突发
更新时间：11:04 2026-01-14 HKT
发布时间：10:43 2026-01-14 HKT

牛头角发生涉及酒驾的交通意外。今日（14日）早上9时12分，一辆七人车沿伟业街往牛头角方向行驶，当驶至近福和工业大厦对开时，被尾随的一辆挂有「P」牌的白色Tesla电动车直撞车尾。七人车再被推前，撞向前方另一辆Tesla。

警员接报到场，经调查后发现白色Tesla的28岁男司机未能通过酒精呼气测试，以涉嫌酒后驾驶将他拘捕带署。事件中白色Tesla的两名分别19岁和21岁的女乘客，以及七人车的一名49岁女乘客受轻伤，警方正调查案件。

现场所见，涉事白色Tesla的车头挂有「P」牌，被撞七人车的车头和车尾均损毁，司机位和车头乘客位的安全气袋爆裂弹出。七人车司机麦先生讲述车祸经过，指他驾车载着太太正前往覆诊，当驶至伟业街现场时，因前面有车开始停下并接近灯位，他于是收慢车速，距离前车尚余大约三个车位，未料突然「嘭」一声巨响，其七人车遭尾随的白色Tesla直撞车尾。

麦先生称当时撞击力很大，「我驾车不受控向前冲，睇住撞前面喇，我只脚自然Dup紧Brake，但都冇办法Dup到，咪撞到前车啰。」他又形容撞车一刻，「所有嘢都弹晒出嚟，啲Airbag呀都弹晒出嚟。」他指其太太坐于后座，脚部受伤，幸无大碍，其后被送往联合医院治理。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
吴卓羲「旧爱」做阔太享福多年 被粉丝号召出山亲自回应 12年前惊爆「瘫痪」淡出多时
吴卓羲「旧爱」做阔太享福多年 被粉丝号召出山亲自回应 12年前惊爆「瘫痪」淡出多时
影视圈
17小时前
30年百佳屋邨老店结业！贴告示转往1店购物... 街坊哀号：市道有冇咁差
30年百佳屋邨老店结业！贴告示转往1店购物... 街坊哀号：市道有冇咁差
生活百科
2026-01-12 12:41 HKT
古佩玲黑历史曝光？疑为学生时期旧照流出判若两人 网民爆料要求同学删相
古佩玲黑历史曝光？疑为学生时期旧照流出判若两人 网民爆料要求同学删相
影视圈
17小时前
星岛申诉王｜食店悭人手引入AI炒菜机 1小时出200道餸 中厨实试炒牛河：味道合格但冇咗灵魂
04:42
星岛申诉王｜AI炒菜神器取代大厨 观塘食店悭人手引入AI炒菜机 1小时炒出200道餸
申诉热话
4小时前
九巴车长擅驶巴士至另一线「练习」载客 九巴：解雇并报警
九巴车长擅驶巴士至另一线「练习」载客 九巴：解雇并报警
突发
16小时前
杨明纶通知受薪董事小组，他因个人原因未能履行1月14日星期三跑马地赛事的策骑聘约。因此，小组已批准三驹易配。
杨明纶三驹易配
马圈快讯
20小时前
乐悠咭优惠2026｜长者专享！15大餐饮、超市、购物折扣 百佳减$5/KFC免费啡茶/惠康95折
乐悠咭优惠2026｜长者专享！15大餐饮、超市、购物折扣 百佳减$5/KFC免费啡茶/惠康95折
生活百科
2026-01-12 13:47 HKT
男星惊传瘫痪消失6年坐轮椅现身 靠一事逆袭成跨国红人 亲揭心酸内幕：人生崩塌了
男星惊传瘫痪消失6年坐轮椅现身 靠一事逆袭成跨国红人 亲揭心酸内幕：人生崩塌了
影视圈
13小时前
银价创新高「废物」变现金？港人回收旧款Pandora银饰成功套现：好彩冇丢落垃圾桶！
银价创新高「废物」变现金？港人回收旧款Pandora银饰成功套现：好彩冇丢落垃圾桶！
生活百科
19小时前
粤剧名伶龙剑笙回归掀抢飞潮 大批长者粉丝寒冬下通宵露宿排队 孝顺网民惊讶：粤剧界GD
粤剧名伶龙剑笙回归掀抢飞潮 大批长者粉丝寒冬下通宵露宿排队 孝顺网民惊讶：粤剧界GD
影视圈
14小时前