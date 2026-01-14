牛头角伟业街三车相撞酿3伤 「P」牌Tesla男司机涉酒驾被捕

牛头角发生涉及酒驾的交通意外。今日（14日）早上9时12分，一辆七人车沿伟业街往牛头角方向行驶，当驶至近福和工业大厦对开时，被尾随的一辆挂有「P」牌的白色Tesla电动车直撞车尾。七人车再被推前，撞向前方另一辆Tesla。

警员接报到场，经调查后发现白色Tesla的28岁男司机未能通过酒精呼气测试，以涉嫌酒后驾驶将他拘捕带署。事件中白色Tesla的两名分别19岁和21岁的女乘客，以及七人车的一名49岁女乘客受轻伤，警方正调查案件。

现场所见，涉事白色Tesla的车头挂有「P」牌，被撞七人车的车头和车尾均损毁，司机位和车头乘客位的安全气袋爆裂弹出。七人车司机麦先生讲述车祸经过，指他驾车载着太太正前往覆诊，当驶至伟业街现场时，因前面有车开始停下并接近灯位，他于是收慢车速，距离前车尚余大约三个车位，未料突然「嘭」一声巨响，其七人车遭尾随的白色Tesla直撞车尾。

麦先生称当时撞击力很大，「我驾车不受控向前冲，睇住撞前面喇，我只脚自然Dup紧Brake，但都冇办法Dup到，咪撞到前车啰。」他又形容撞车一刻，「所有嘢都弹晒出嚟，啲Airbag呀都弹晒出嚟。」他指其太太坐于后座，脚部受伤，幸无大碍，其后被送往联合医院治理。