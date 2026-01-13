海关等跨部门伙地区人士 赴大围屋邨宣传反私烟

香港海关今日（1月13日）与沙田区区议员、衞生署控烟酒办公室、警务处及房屋署在大围隆亨邨及美林邨进行联合反私烟宣传活动，并讲解完税标签制度。关员于屋邨范围内巡查，并向居民派发宣传品，以及讲解反私烟信息和私烟相关罪行的新罚则，包括《应课税品条例》下有代价地就未有向海关人员作出申报罪行不予检控的罚则由2,000元提高至5,000元，以及未完税烟草相关罪行的最高罚则由罚款100万元及监禁2年，提高至罚款200万元及监禁7年。

关员亦向区议员及居民介绍香港将施行的完税标签制度。海关推出为期3个月的完税标签制度先导计划已于1月4日顺利完成，海关会在总结测试的经验及检视各持份者的意见后，与技术顾问研究持续优化完税标签制度的设计。海关计划于今年第四季实施首阶段的完税标签制度，并于2027年第二季全面推行有关制度，期望有效区分已完税和未完税香烟，打击「白牌烟」。

海关今日与沙田区议员、衞生署控烟酒办、警方及房署在大围隆亨邨联合宣传反私烟，并讲解完税标签制度。

海关会继续加强宣传教育，提高市民的反私烟意识。如发现有公屋单位涉及私烟罪行，海关会在法庭审结案件后通知房屋署跟进。海关呼吁市民，特别是年轻人，切勿以身试法买卖私烟或派发私烟传单，以免留下案底影响前途。

根据《应课税品条例》，任何人若处理、管有、售卖或购买私烟即属违法，一经定罪，最高可被判罚款200万元及监禁7年。市民可致电海关24小时热线182 8080，或透过举报罪案专用电邮帐户（[email protected]）或网上表格举报怀疑私烟活动。

根据《吸烟（公众衞生）条例》（第371章），任何人不得分发任何形式的吸烟产品广告（包括任何传单），违例者最高可被罚款港币5万元。市民可致电衞生署控烟酒办公室热线2961 8823举报怀疑派发私烟传单活动。

海关今日与沙田区议员、衞生署控烟酒办、警方及房署在大围美林邨联合宣传反私烟，并讲解完税标签制度。