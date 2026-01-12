启德德高道地盘水缸吊运不稳 33岁南亚裔男工被压毙 遗妻子及两幼子

启德德高道发生夺命工业意外。今日（12日）下午1时23分警方接报，指宋皇台站A出口对开德高道一地盘内，一名33岁南亚裔男工被水缸压倒受伤。救援人员赶到，将男工送往伊利沙伯医院抢救，可惜至下午3时许不治。警方及劳工处正调查意外原因。

工业伤亡权益会总干事萧倩文表示，对意外感到痛心。据她所知离世工友是「埋码员」，在事发地盘工作了约半年，事发时水缸正被吊运，放落地时怀疑不稳，工友行近打算解绳时，便被水缸压倒。工友是巴基斯坦裔，有香港身份证件，是家中经济支柱，离世后遗下妻子及两名年仅3岁及2岁儿子。

萧倩文呼吁承建商尽快为家属善后，当局亦要彻查意外原因。她又提到据工权会统计，过去两年已经发生至少7宗吊运相关的严重意外，当中5人不治。她再次呼吁业界吊运前要做足风险评估，确保索具稳固，工人须在确保安全后才可开工，现场也要有监督人员协助。

根据香港建造学院资料，埋码员工作主要是将货物适当排列堆放，用绳或钢索绑稳，再以吊索或吊链将货物套入起重机吊勾，并在地面协助吊运。一般而言，吊运工作至少需要有4种人员，除了埋码员以及起重机操作员之外，还需要有讯号员协助上述两者协调，以及监督员协助监察安全。人员需要曾经接受相关的实习训练。