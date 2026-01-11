防烟面罩可隔烟达30分钟 消防处教授4招配戴步骤

近年香港经常发生火警，不少家庭都可能备有小型的家用灭火器、防火毯，但其实防烟面罩也相当重要。消防处表示，火警发生时，无论逃生或等待救援时，戴上防烟头套都能有效过滤浓烟及有害气体。

消防处指合规格的防烟头套需符合国标或其他同等标准，以及需有3C产品验证。市民可到信誉良好的商店购买，建议选择有效时间为30分钟的头套，另外又提醒防烟头套是一次性用品，分为成人及小童尺寸，平时可以存放在家中易取的位置，但切记放在远离易燃及腐蚀性物品的室温环境。

防烟头套配戴步骤简单：