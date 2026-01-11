Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

防烟面罩可隔烟达30分钟 消防处教授4招配戴步骤

突发
更新时间：19:58 2026-01-11 HKT
发布时间：19:58 2026-01-11 HKT

近年香港经常发生火警，不少家庭都可能备有小型的家用灭火器、防火毯，但其实防烟面罩也相当重要。消防处表示，火警发生时，无论逃生或等待救援时，戴上防烟头套都能有效过滤浓烟及有害气体。

消防处指合规格的防烟头套需符合国标或其他同等标准，以及需有3C产品验证。市民可到信誉良好的商店购买，建议选择有效时间为30分钟的头套，另外又提醒防烟头套是一次性用品，分为成人及小童尺寸，平时可以存放在家中易取的位置，但切记放在远离易燃及腐蚀性物品的室温环境。

防烟头套配戴步骤简单：

  1. 开：打开包装袋  
  2. 拔：拔出内外罐塞  
  3. 套：套上头套  
  4. 拉：拉紧头带  

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
移英5年 活著很累 中产收入变月薪不足2万元 港人后悔：回头已是百年身｜Juicy叮
移英5年 活著很累 中产收入变月薪不足2万元 港人后悔：回头已是百年身｜Juicy叮
时事热话
7小时前
李龙基首爆曾为王青霞被捕：要守行为2年  揭为女方聘5名律师豪花数十万  仍肯定对方为人：唔系贪我钱
李龙基首爆曾为王青霞被捕：要守行为2年  揭为女方聘5名律师豪花数十万  仍肯定对方为人：唔系贪我钱
影视圈
3小时前
汇丰降定存息率后 仍有银行逆市加息 身份证或生日含一数字有优惠
汇丰降定存息率后 仍有银行逆市加息 身份证或生日含一数字有优惠
投资理财
9小时前
电费资助2026｜政府/中电/港灯17大电费补贴计划！电费4折/派$300消费券/免费换家电 长者基层都有份
电费资助2026｜政府/中电/港灯17大电费补贴计划！电费4折/派$300消费券/免费换家电 长者基层都有份
生活百科
7小时前
阮兆辉儿子阮德锵宣布离婚 论分开原因极玄妙 疑避女星前妻辞港台工作：我不是你的Mr. Right
阮兆辉儿子阮德锵宣布离婚 论分开原因极玄妙 疑避女星前妻辞港台工作：我不是你的Mr. Right
影视圈
6小时前
排队7年一月两派 拒绝东涌两周后极速二派 公屋申请人：快到冇心理准备 网民恭喜：这区劲好住｜Juicy叮
排队7年「一月两派」 拒绝东涌两周后极速二派 公屋申请人：快到过份 网民恭喜：这区劲好住｜Juicy叮
时事热话
2026-01-10 15:42 HKT
带客睇楼险闯民居｜业主震惊地产代理有锁匙 称签约后已收回 促解释交代
带客睇楼险闯民居｜业主震惊地产代理有锁匙 称签约后已收回 促解释交代
突发
5小时前
内地网民热议「最无法接受的香港文化」 座厕/食饭搭枱未算最难挨？游客提不能随地做1件事引共鸣
内地网民热议「最无法接受的香港文化」 座厕/食饭搭枱未算最难挨？游客提不能随地做1件事引共鸣
生活百科
2026-01-10 09:00 HKT
27岁女星宣布引退5天惊爆离世 生前被罕见病折磨两年 母亲悲痛证实噩耗
27岁女星宣布引退5天惊爆离世 生前被罕见病折磨两年 母亲悲痛证实噩耗
影视圈
8小时前
连锁酒楼无限时海火锅放题$268/位起！鸡煲/牛颈脊/刺身 再位上鲍鱼鹅掌+燕窝 任饮啤酒汽水 网民大赞︰好正
连锁酒楼无限时海火锅放题$268/位起！鸡煲/牛颈脊/刺身 再位上鲍鱼鹅掌+燕窝 任饮啤酒汽水 网民大赞︰好正
饮食
6小时前