假结婚集团网上招揽揾快钱年轻人 女学生为找卡数甘愿落搭面临刑责

去年入境处就531宗怀疑假结婚个案展开调查，拘捕了710人，当中包括假结婚集团中介成员、参与假结婚的香港居民及非本地居民。处方指出，假结婚犯罪集团近年倾向透过网上渠道招揽年轻人，并将假结婚包装成「婚姻统筹顾问」等高回报就业机会，利诱参与假结婚，甚至以佣金制诱使已参与者介绍亲友加入，然而参与者往往只收到与承诺不符的报酬，更要面临刑事检控，最终得不偿失。

记者 麦键泷

入境处助理首席入境事务主任（调查）许志坚指出，假结婚犯罪活动多由跨境犯罪集团安排，他们会提供「一条龙」服务，协助参与者处理有关文件及应对审查。近年不法份子的招揽手法不断改变，由过往的报章广告转向透过手机交友程式、即时通讯软件、网上买卖平台及社交媒体等网上渠道，以「揾快钱」等字眼作招徕，并将假结婚包装成「婚姻统筹顾问」、「婚姻助手」等求职陷阱，甚至以佣金制诱使已参与者介绍亲友加入。

许志坚亦指，假结婚的招揽对象越趋年轻化，特别是经济能力有限、单身且法律意识尚未成熟的年轻人，更容易受到高额回报引诱，「集团声称提供高薪厚职及实习机会，求职者假戏真做，曾有年轻人于半推半就下，签署真正的结婚文件，卷入假结婚犯罪。」

假结婚即香港居民与非本地居民在没有真实婚姻意愿下，透过中间人安排，以欺骗手段登记结婚，双方各自图利，一方收取报酬，另一方企图申请来香港、延长逗留时间甚至定居香港，相关行为可触犯串谋欺诈、向入境处职员作出虚假陈述等多项刑事罪行。即使成功以欺诈手段取得香港身份证，涉案人士最终亦会被遣返原居地，并取消本地居民身份。

入境处与内地执法机关于去年11月举行联合行动「闪刺2025」，成功捣破多个跨境假结婚犯罪集团。入境处署理总入境事务主任 (调查行动)邓伟业分享，其中一个个案涉及一名20多岁本地女学生，她因过度消费欠下10万元信用卡债务，其后于在二手买卖平台见到「短时间揾快钱」广告，声称只需与非本地居民假结婚，3天即可赚取10万元。犯罪集团指示她向入境处申请无结婚纪录证明书，并亲身陪同前往内地进行假结婚，惟她只收到3万元报酬，其余报酬需待对方申请单程证并成功来港定居才可取得，她虽感上当，但因已办理结婚手续，只能继续协助，最终被处方透过情报分析锁定并拘捕。

另一案例是一名本地中年男子，他因沉迷赌博欠下巨债，经朋友介绍参与假结婚，同样只收到3万元报酬。其后他罹患严重疾病，担心一旦身故影响遗产承继，想与对方离婚，却发现早已失联。该男子同样已被捕，案件仍在调查中。

许志坚补充，参与者除了随时面临刑事检控，亦要面对其他风险，例如离婚手续费时失事，以及潜在的赡养费及财产分配责任。另外，集团向非本地假配偶收取约10至15万元费用，并以8至10万港币的报酬吸引香港居民参与，但实际上大部分参加者最终只得到数千至数万元报酬，不法份子从中赚取巨额利润。