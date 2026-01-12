假结婚｜入境处与内地执法机关「互联互通」 令侦查工作迅速有效

去年假结婚相关案件及拘捕人数均有下跌趋势，主要归功于入境处主动搜集情报和证据，包括进行网上巡逻，并展开深入调查和打击行动，加上与内地执法机关建立了恒常通报机制，令侦查工作更为迅速有效。

入境处助理首席入境事务主任（调查）许志坚表示，入境处早于2006年成立专案小组，以情报主导方式打击假结婚犯罪活动，透过搜集情报和证据，如核实涉案人士夫妻的是否为真实关系、对涉案的假结婚集团成员作出深入调查；因应近年不法集团的招揽手法有所改变，处方的网络罪案及法证调查小组会进行网上巡逻，密切监察互联网及社交媒体上的可疑讯息，若发现有人利用网上平台安排或利诱他人参与假结婚，会即时作出跟进调查。

除了情报工作，入境处亦加强相关审查，在处理跨境婚姻登记时严格核查双方背景，包括过往的婚姻状况，如发现结婚安排有异常，或怀疑涉及假结婚，会进行深入调查。另外，自实施非本地孕妇零分娩配额政策后，入境处会主动覆查在香港预约分娩的个案，特别针对短时间内结婚并怀孕的情况，以防有人藉假结婚骗取香港分娩配额。

入境处亦会在各管制站加强入境检查，针对持探亲签注访港、声称探访配偶的可疑旅客。由于大部分假结婚人士来港目的为从事非法工作，因此处方于反非法劳工行动中，会特别留意持探亲签注的内地居民，除了调查非法劳工相关罪行外，亦会分析其婚姻背景作追查。

处方亦会将触犯假结婚罪行的内地居民资料通报内地执法机关，让有关机关审批该等人士的赴港签注及单程证申请时，可作出更严密的审查，防止其再次来港从事违法活动；内地执法机关审批探亲签注及单程证时，若发现疑似假结婚个案，亦会主动转交入境处跟进，必要时两地执法部门会采取联合行动打击跨境假结婚集团。