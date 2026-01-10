车cam直击｜俄女大闹尖沙咀弥敦道 毁Tesla图抢车兼揸刀挥舞 涉2宗罪被捕

一名俄罗斯籍女子今日（10日）清晨大闹尖沙咀，破坏途经的一辆Tesla私家车后，又在街头挥舞利刀，吓煞途人及多名司机。警方到场调查，以涉嫌涉嫌「刑事毁坏」及「管有攻击性武器」拘捕该名27岁俄罗斯籍女子。事后网上有车cam片段流出，清楚见到俄女坐在弥敦道中心大吵大闹，并破坏Tesla倒后镜及水拨，有见义勇为的的士司机上前喝止。

Tesla司机：小心呀！碰瓷呀！

社交平台下午流出两段车cam影片，片中初时见到一名身穿蓝色外套的外籍女子坐在美丽都大厦对开的弥敦道，而其前方有一辆深色的Tesla私家车。一名的士司机驶经上址时，停车问Tesla司机了解情况，对方当时回应：「小心呀！碰瓷呀！」，未几女子突然站起身，并用手机掟向Tesla私家车，并冲上前拗断Tesla的水拨。

两名司机立即大声喝止，女子虽然立即停手，但慢慢走向Tesla的右边车门，破坏倒后镜并尝试抢车。Tesla司机立即上前阻止，惟女子竟挥拳施袭，吓得Tesla司机无奈表示：「佢痴线㗎！」发帖者指外籍女从衫袋取出一把折刀，「我即刻上返车保障自己。安全情况下帮车主报警。警察嚟到拎晒盾牌。警棍，制服女事主！」

警方表示，今日清晨6时05分接获一名男子报案，指他驾驶私家车至美丽都大厦对开时，一名外籍女子突然冲出出马路，毁坏私家车的水拨后拍打车头致车身留下刮痕。其后再有人报案表示，一名外籍女子从报纸档取走一把刀，之后边行边挥刀，之后往北京道方向离开。警员其后到场兜截，终在天星码头附近截获涉案27岁俄罗斯籍女子，以涉嫌「刑事毁坏」及「管有攻击性武器」将她拘捕。她当时清醒，由救护车送往广华医院检查，案件交由尖沙咀警区刑事调查队跟进。

