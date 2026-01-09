港铁老翁争位施袭｜72岁翁事隔5日终落网 涉「兜锤窝面」打女乘客惹众怒

港铁车厢内一名长者，于周日（1月4日）晚上约9时许，公然出拳袭击女乘客，片段流传后引起网民公愤。警方将案件列作「普通袭击」，交由黄大仙警区人员跟进。事隔5日，警方表示今日（1月9日）已拘捕涉案72岁老翁。消息指老翁是到警署自首，他与受害人不相识，动机待查。

警方表示，1月4日晚上接获一名女子报案，指她在港铁黄大仙站车厢内被一名男子以手袭击。警员接报到场，该名被袭女子面部受伤，清醒被送往联合医院治理。黄大仙警区跟进调查后，1月9日在黄大仙区以涉嫌「普通袭击」拘捕一名72岁姓张本地男子。他已获准保释候查，须于一月下旬报到。

当日网上流出事发片段显示，一名操乡音的施袭老翁，事发前疑心急霸位，与受害女子碰撞。老翁疑不满女事主不相让，老羞成怒，竟爆粗兼向女事主「兜锤窝面」。车厢众乘客见状无不哗然，有乘客喝止老翁：「唔好郁手郁脚！」亦有人斥老翁：「阿伯，你当呢度咩地方呀？呢度香港嚟㗎，有法治㗎！」惟老翁还「死撑」，反驳：「香港又点呀！」

事后女事主李小姐接受传媒访问时，称自己患有抑郁症，遇袭后除了嘴唇及下颚等肉体痛楚外，心灵也持续受困，不但连日不敢外出，晚上也发恶梦难以安寝，甚至日常也会想遇袭恐怖经历，更曾萌轻生念头。她更透露，事发后一日到新餐厅签约任职厨师，岂料签约后不足两小时，突然收到通知不用上班，怀疑是片段疯传所致。

