家族式诈骗集团8人落网 企图呃$824万政府NITTP创科资助 设假培训机构及空壳公司

警方近日揭发一个「家族式经营」的诈骗集团，涉嫌透过虚假培训课程及空壳公司，系统性诈骗政府「新型工业化及科技培训计划」（NITTP）资助。集团以招聘兼职「秘密课程评核员」为幌子，盗用求职者个人资料，伪造为空壳公司员工及课程纪录，两年内企图骗取约824万港元资助。职业训练局及创新科技署早前察觉异常并举报，警方经调查后成功拦截760万元拨款，并于本周拘捕8人，包括一家五口的主谋家庭。

诈骗集团声称招聘「秘密课程评核员」

警方表示，相关诈骗集团首先成立一间培训机构，讹指可提供NITTP相关培训课程；其后，诈骗集团再成立11间没有实质业务的公司，声称要申请NITTP资助以培训员工。事实上，培训机构以及11间空壳公司，大部分有共同登记地址及电话，董事间存有亲属关系，董事身分重复，严重违反NITTP的利益冲突条款。其后，培训机构透过网络平台假称招聘兼职「秘密课程评核员」，以 「评估导师表现」 为由，安排雇员参与培训课程。

警方展示涉案证物。杨伟亨摄

求职者资料被盗用「充人头」

然而，诈骗集团「假戏真做」，盗用该批兼职雇员的资料，未获同意下将雇员登记为11间空壳公司全职员工，同时伪造课堂照片、出席纪录及雇员履历，营造上课假象，最终提交伪造文件，骗走政府资助。至2024年中，职业训练局辖下的计划秘书处突击检查上述培训机构，期间3名课程参与者透露，并不清楚自己是相关空壳公司的全职员工，引起秘书处怀疑，创科署亦接获相关举报。至2024年尾，警方接手调查。

家族5人为诈骗集团核心

深水埗警区助理指挥官（刑事） 刑事部总督察郑骐锋表示，经深入调查及详细分析后，发现培训机构及空壳公司之间的关系，并锁定骨干成员身分。相关诈骗集团为「家族式经营」，5名骨干成员分别为父母、一对兄弟，及其中一人伴侣，各人有份担任上述培训机构及空壳公司的董事。他们涉在2022年8月至2024年10月，企图骗取约港币824万元的NITTP资助。

及时拦截$760万拨款 仍追查已批出$64万

深水埗警区重案组高级督察云天星续指，警方发现诈骗集团后，与职业训练局紧密沟通，及时阻止760万元资助批出。其后，警方在本周二至周四（1月6日至8日）收网，在葵青、深水埗、中区及大屿山，以「串谋诈骗」罪拘捕6男2女，包括上述主谋家庭5人。8名被捕人报称为商人、家庭主妇、无业等，其中一男仍被扣查，其余7人获准保释。行动中，警方检获可疑公司文件、印章、支票簿，以及11部怀疑涉案文件的电脑。目前案件仍在调查，包括追查已批出的64万元资助去向，不排除更多人被捕。

警方严厉谴责骗徒损害公众利益

深水埗警区助理指挥官（刑事） 陈志昌表示，警方感谢创新科技署及职业训练局，在案件调查期间的全力配合。他指出，NITTP资助是为了推动香港科技发展，相关集团有计划、有系统地存心诈骗政府，不仅是犯法，亦严重损害公众利益，警方予以严厉谴责，强调会致力打击此类意图欺骗及滥用政府资源的严重诈骗罪行。

深水埗警区助理指挥官（刑事） 陈志昌（中）、刑事部总督察郑骐锋（右二）、重案组高级督察云天星（右一）、创科署高级经理梁肇君（左二）、职训局高级经理林之彪（左一）。

创科署强调一直有严谨检视机制

资料显示，新型工业化及科技培训计划（NITTP）于2018年8月推出，是在创新及科技基金下的「新型工业化支援计划」的一项资助计划。该计划旨在以1：1的配对形式，资助本地企业人员接受高端科技培训，尤其是与「新型工业化」有关的培训。每间企业每个财政年度最多可获资助25万港元，每名雇员每个财政年度可获批准一个课程的资助，本地及非本地的课程均可以获支持。

创新科技署高级经理梁肇君表示，NITTP由职业训练局负责管理及担任秘书处。由推出以来至去年底，该计划已登记了超过5400个公开培训课程，资助超过2.7万名本地企业人员接受科技培训。创科署强调，秘书处一直设有严谨的检视机制，包括不时突击巡查。