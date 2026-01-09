打鼓岭清晨惊现-1.2°C 「银纱」覆盖车身、菜田

受强烈冬季季候风及极为显著的「辐射冷却」效应双重夹击，本港今日（9日）清晨气温跌至严寒水平，新界内陆地区更出现入冬以来罕见的结霜奇观。多处农地及露天停车场披上一层银白冰晶，吸引不少市民冒寒拍摄这难得一见的冬日景象。

沙头角结霜如披银纱

在粉岭沙头角公路禾坑段一带，清晨天气冷彻心扉。位于上禾坑村的露天位置，多辆停泊的私家车及的士成为「结霜点」。其中一辆的士的车顶及前后挡风玻璃，被一层厚厚的白霜完全覆盖，远看犹如披上一层银白色的薄纱。有村民表示，今日清晨寒气逼人，地面及草木均有明显冰晶，形容是近年少见的严寒。

此外，在坪𪨶升平村一带，广阔的菜田亦沦为「冰封世界」。田间的蔬菜，尤其是菜叶边缘被透明冰晶紧紧包裹，闪闪发光。清晨期间，现场一度有人录得-1.2°C，记者现场亦录得最低温仅为-0.7度。

士多啤梨园：低温更「靓」未冻死

尽管天气严寒，但对部分农作物而言反而是好事。在附近经营士多啤梨园逾十年的林先生指出，虽然清晨收割时感到刺骨寒冷，但士多啤梨在摄氏0度至15度之间生长最为理想，颜色与味道会更佳，故未有被冻坏；田间的椰菜亦表现强韧。他忆述经营初期曾因缺乏防寒经验导致作物冻死，但现已掌握应对方法。

天文台今晨发出霜冻及寒冷天气警告。受干燥冬季季候风影响，本港天朗气清，加上风力微弱，有利辐射冷却效应发挥作用。

本港今早寒冷，多处气温下降至12°C左右。由于天朗气清，新界部分地区辐射冷却尤其明显，气温更降至7°C以下。今晨5时50分，打鼓岭录得2.5度，大帽山则为5.2度，而市区气温普遍维持在11至13度左右。

天文台提醒，由于天气非常干燥，红色火灾危险警告仍然生效，市民在御寒的同时亦必须注意家居及郊野防火。预计未来一两日早上仍然寒冷，新界内陆地区仍有结霜机会。