高铁抵港列车车底冒烟 散发烧胶味 港铁调动后备车接载乘客

广深港高铁香港段周四发生设备故障意外。一列由福田抵港的「动感号」列车，在西九龙站月台停留期间，车底突然冒出轻微烟雾，一度传出阵阵烧胶气味。消防接报后派员到场戒备，幸事件中无人受伤，亦未有对车站整体运作造成重大影响。

疑电力系统故障传异味

事发于今日（8日）上午约10时20分，警方及消防接获车站职员报案，指一列停泊在西九龙站月台的高铁列车出现冒烟情况。据现场消息指，涉事列车型号为港铁「动感号」，当时刚由深圳福田站抵港并完成卸客，正为下一班北上行程作准备。期间，有职员发现列车车底位置有烟雾升起，空气中散发出明显的烧胶异味，怀疑涉及机件过热或电力系统故障。

消防处接报后派遣多辆消防车及救护车前往车站戒备。经初步检查后，确认现场烟雾已经迅速散去，亦无发生火警，无须进行大规模疏散。

港铁发言人随后就事件作出回应，证实今早约10时，西九龙站一列准备开往福田的高铁列车，因车底出现轻微冒烟，职员随即启动应变机制。为确保安全，港铁已安排该故障列车稍后返回车厂进行全面检查，以厘清事故起因。

受事件影响，港铁随即调动后备列车接载受影响旅客，或安排他们转乘下一班前往福田的列车。据悉，车站内其他班次及运作大致维持正常。