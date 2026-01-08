珍惜生命｜内地男来港寻短 最后定位龙虾湾 直升机出动搜救

47岁内地男子叶智辉于周一（5日）早上，在西贡大坳门最后露面后失踪，怀疑他企图寻短，其家人同日向警方报案。今日（8日）中午12时许，警方及消防到叶男怀疑失踪的大坳门龙虾湾一带展开搜救，政府飞行服务队亦派出直升机协助，惟至傍晚仍未有发现。搜索行动仍然继续。

叶智辉身高约1.65米，体重约63公斤，中等身材，方面型，黄皮肤及蓄短黑发。他最后露面时身穿灰蓝色长袖外套、深色长裤、深灰色鞋及携有一个紫色背包。

据了解，事主已失业一年，有欠债，周一曾向胞姐发短讯，指自己身处香港并企图轻生，家人随即向公安报案，其后得知他在1月4日早上从深圳前往香港。搜救人员根据其手机定位讯号，得知他位于龙虾湾近清水湾郊野公园一带，于是到场调查。

防止自杀求助热线：

「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

明爱财困压力辅导热线: 3161 0102

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk