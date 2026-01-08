Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

珍惜生命｜内地男来港寻短 最后定位龙虾湾 直升机出动搜救

突发
更新时间：21:14 2026-01-08 HKT
发布时间：15:24 2026-01-08 HKT

47岁内地男子叶智辉于周一（5日）早上，在西贡大坳门最后露面后失踪，怀疑他企图寻短，其家人同日向警方报案。今日（8日）中午12时许，警方及消防到叶男怀疑失踪的大坳门龙虾湾一带展开搜救，政府飞行服务队亦派出直升机协助，惟至傍晚仍未有发现。搜索行动仍然继续。

叶智辉身高约1.65米，体重约63公斤，中等身材，方面型，黄皮肤及蓄短黑发。他最后露面时身穿灰蓝色长袖外套、深色长裤、深灰色鞋及携有一个紫色背包。

据了解，事主已失业一年，有欠债，周一曾向胞姐发短讯，指自己身处香港并企图轻生，家人随即向公安报案，其后得知他在1月4日早上从深圳前往香港。搜救人员根据其手机定位讯号，得知他位于龙虾湾近清水湾郊野公园一带，于是到场调查。

防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
寻秦记丨邓一君身形暴胀走晒样 转行多年因兄弟古天乐复出客串 曾被张国荣力赞无助星途
寻秦记丨邓一君身形暴胀走晒样 转行多年因兄弟古天乐复出客串 曾被张国荣力赞无助星途
影视圈
13小时前
国家补贴2026｜港人凭回乡证都用到！买iPhone 17到手价平香港近$800 11大类数码/家电最多减¥2000
国家补贴2026｜港人凭回乡证都用到！买iPhone 17到手价平香港近$800 11大类数码/家电最多减¥2000
时尚购物
6小时前
陈志被捕｜荷枪实弹遣返北京央视画面曝光 个子矮小蓝色囚衣料关东城区看守所︱有片
01:24
陈志被捕｜荷枪实弹遣返北京央视画面曝光 个子矮小蓝色囚衣料关东城区看守所︱有片
即时国际
35分钟前
佳宝食品开年优惠！一连4日全场8折 必抢$18.8起卷纸/美国肥牛/金象米/北海道带子/鲍鱼
佳宝食品开年优惠！一连4日全场8折 必抢$18.8起卷纸/美国肥牛/金象米/北海道带子/鲍鱼
生活百科
8小时前
长者自助餐2026｜20大星级酒店Buffet推介！$167/起任食龙虾/生蚝/片皮鸭 乐悠咭全年有折
长者自助餐2026｜20大星级酒店Buffet推介！$167/起任食龙虾/生蚝/片皮鸭 乐悠咭全年有折
饮食
2026-01-07 16:37 HKT
TVB前失婚性感女星38岁生日大解放 穿「中门大开」战衣晒火辣身材公开招桃花
TVB前失婚性感女星38岁生日大解放 穿「中门大开」战衣晒火辣身材公开招桃花
影视圈
4小时前
谢贤细女谢婷婷一家四口闪现香港 带型男新欢、子女低调回港探亲 曝光奢华住处望维港景
谢贤细女谢婷婷一家四口闪现香港 带型男新欢、子女低调回港探亲 曝光奢华住处望维港景
即时娱乐
11小时前
百佳大派现金券！登记即拎 狮球唛/嘉顿/可口可乐/维达最少减$5 
百佳大派现金券！登记即拎 狮球唛/嘉顿/可口可乐/维达最少减$5
饮食
5小时前
00:57
李慧琼当选立法会主席 月薪跳升至逾21万元 享「LC 1」专用车牌 还有这些福利...
政情
6小时前
7-Eleven大折日回归！7-11便利店全单8折 Häagen-Dazs/可乐/薯片/金象米$6.4起
7-Eleven大折日回归！7-11便利店全单8折 Häagen-Dazs/可乐/薯片/金象米$6.4起
时尚购物
11小时前