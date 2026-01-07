港漂生小红书揾租盘 假中介声称预缴一年有折 骗走逾19万元

一名内地学生近日透过社交平台「小红书」搜寻香港租房资讯时，接触到自称「香港持牌中介公司」的帐户。对方以月租约2万元、面积350呎的新装修单位照片吸引事主，并以「预缴一年租金享八折」为由，催促转帐约19万元。事主抵港后发现单位地址根本不存在，联络对方时却被以「资料出错」为由拖延，更被游说加钱转租其他「优质单位」，汇款后对方最终失联。警方今日（1月7日）在「小红书」公开案件细节，提醒港漂生租屋时须格外留神。

一名内地学生近日在「小红书」搜寻香港租房资讯时，发现一间自称为「香港持牌中介公司」的帐号。该公司声称拥有大量优质房源，并展示一个月租约2万元、面积约350呎的新装修单位，照片精美、条件吸引，事主因而主动联络对方。

警方在小红书呼吁港漂生慎防租屋骗局。

该帐号客服称若选择预缴一年租金可享八折优惠（即约19万元），又以「租房旺季将至、好单位极快被抢」为由催促尽快签约。事主担心错失机会，遂按照指示即时转帐支付租金。

惟事主抵达香港后，发现所租单位的地址根本不存在。对方解释是「网站资料出错」，并以尽快安排其他房源为由，拒绝立即退回款项，甚至推介另一个「更优质」但需额外订金的单位。由于事主已支付首笔款项，未起疑心，最终再转帐补交差额。其后对方突然失联，事主这才惊觉堕入骗局。

警方在「小红书」分享有关案例，呼吁港漂生来港租屋时，切勿「先转钱后看房」，特别是全线上沟通、未见真人的情况；可透过官方渠道、在港同学或学校，核实仲介牌照及地址；应对「限时优惠」、「马上转账」、「预缴一年减价」等说法提高警；如怀疑被骗，尽快致电防骗易热线18222或报警求助。