警破元朗村屋制毒工场 拘16岁中四男生 18岁同党西九站潜逃事败落网

警方昨日（6日）捣破元朗福顺街一个村屋制毒工场，先后拘捕两名年仅16及18岁男子，检获约1.4公斤的怀疑可卡因，市值约134万元。警方称，有被捕人涉黑社会背景，而涉案16岁少年为一名中四学生，相信是被贩毒集团「揾快钱」利诱，最终赔上前程；而负责租屋的18岁男同党，曾试图于西九站搭高铁潜逃，但最终仍难逃法网。

元朗警区反三合会行动组第一队侦缉督察聂镇纬表示，警方经情报分析及调查锁定上述单位，昨日派探员到场埋伏。至当晚8时许，警方发现16岁少年持环保袋走出村屋，随即上前截查，发现210克霹雳可卡因。其后探员再搜查单位，检获约627克可卡因及约566克霹雳可卡因，同时起出大量制毒及包装工具，如煤气炉、各种容器、电子磅、热熔封边机、可再封胶袋等。

警方相信，上述工场已运作约两个月，角色为制毒、包装及运送，供应给本地拆家。16岁少年为中四学生，涉嫌「贩毒」和「制毒」被捕，相信是被贩毒集团以「揾快钱」利诱犯罪。进一步搜证后，警方再锁定一名18岁男同党，相信负责租用村屋供少年制毒，涉嫌「串谋制毒」，他曾企图离境潜逃，幸警方今日（7日）在西九龙高铁站及时将他擒获。

两名少年正被扣查，稍后将被控相关罪名，明日（8日）在屯门法院提堂。警方正追查毒品来源及去向，不排除更多人被捕。警方形容，青少年入世未深，幕后毒贩威逼利诱他们参与高风险制毒，手法卑鄙无耻，罪加一等，明言会按《危险药物条例》第56A条，向法庭申请加刑。警方呼吁青少年保持警觉，抵制毒品，切勿贪图一时小利或心存侥幸，断送大好前途；家长亦应多加关注子女行为及社交，确保他们远离毒害。