宏福苑大火｜逾200居民发联署信　「坚定支持原址重建」

大埔宏福苑发生五级大火至今超过一个月，数千名居民痛失家园。周二（6日），有受灾居民再度向特首李家超等发联署信，重申「原址重建」的唯一诉求。联署人数在一星期内增至207人。

议员倡区内另觅「熟地」重建 联署信反对

宏福苑受灾居民于上月底曾发出首份联署，当时有超过一百名居民参与。时隔一周，灾民代表今日再次向行政长官李家超、财政司司长陈茂波及副司长黄伟纶递交更新名单。新一份联署人数攀升至207人，较上次增加增加90人。

信中提到，居民留意到早前在大埔区议会会议上，有议员提出在区内另觅「熟地」重建的建议。灾民直言，有关方案与灾民「坚定支持原址重建」的共识背道而驰，并未获得大多数居民认同，呼吁政府考虑灾民的意愿，促成原址重建早日落实。

灾民在联署信中，再次衷心感谢国家主席习近平、港澳办主任夏宝龙及特首李家超的关怀与高度重视。

黄伟纶曾提安置5方案

针对宏福苑的善后工作，财政司副司长黄伟纶上月中旬曾透露，政府在听取居民意见后，预计会在数星期内公布最终的安置方案。当时他提出了五个初步构思，旨在提供多元化的选择，包括在大埔区内觅地兴建一千多个新居屋单位、允许灾民跨区选购最快明年推出的居屋项目、入住简约公屋，以及由政府购买业权，让居民套现后自行决定买私楼、租房或选购现有居屋及租置单位等。