警冚旺角上海街百家乐赌场 7人被捕包括两负责人

突发
更新时间：22:49 2026-01-06 HKT
发布时间：22:49 2026-01-06 HKT

旺角警区特别职务队今日（6日）在区内展开代号「蓄势」（FULLBOOM）的打撃赌博行动，突击搜查上海街一单位，捣破一个怀疑非法百家乐赌场。

行动中，人员拘捕7人，包括一名73岁本地男负责人及50岁本地女负责人，涉嫌「管理赌博场所」、「协助经营赌博场所」。另外2名本地男子、1名内地男子、1名本地女子及1名内地女子，年龄介乎30至52岁，则涉嫌「在赌博场所内赌博」被捕。所有被捕人现正被扣留调查。

人员在行动中检获一张百家乐枱、面值约24万元的筹码、约1.5万元现金及一批赌具。

行动中，警方拘捕7名男女。
警方于行动中检获一张百家乐枱、面值约24万元的筹码、约1.5万元现金及一批赌具。
