37岁印尼汉与11个月大儿子失踪两日 西九重案组元朗寻回拘父涉疏忽照顾

突发
更新时间：15:21 2026-01-07 HKT
发布时间：22:24 2026-01-06 HKT

警方周二（6日）呼吁市民提供一名在深水埗失踪的男子及其儿子的消息。37岁印尼籍男子Mukit Alam Pratama与其11个月大儿子Mukit Shznjz Putra Pratama，（5日）下午离开其位于桂林街的住所后便告失踪，他们的家人同日向警方报案。警方高度重视事件，案件交由西九龙总区重案组跟进。消息透露，探员在元朗区寻回两父子。其中印尼男子涉疏忽照顾被捕。

Mukit Alam Pratama身高约1.75米，体重约80公斤，中等身材，尖面型，黄皮肤及蓄短黑发。他最后露面时身穿黄色羽绒服、黑色长裤、黑色运动鞋及戴黑色帽。Mukit Shznjz Putra Pratama，体重约10公斤，瘦身材，圆面型，黄皮肤及蓄短黑发。他最后露面时身穿白色婴儿服。据了解，事主持行街纸。

37岁印尼籍男子Mukit Alam Pratama与其11个月大儿子Mukit Shznjz Putra Pratama。
11个月大男婴Mukit Shznjz Putra Pratama。
37岁印尼籍男子Mukit Alam Pratama与其11个月大儿子Mukit Shznjz Putra Pratama。
