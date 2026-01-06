港男蓝田港铁站交收$20万Pokémon卡 买家扮检查夺卡而逃

今日（6日）下午3时许，一名33岁男子相约买家于港铁蓝田站交收近期大热的Pokémon卡，当时他在闸内，年约20岁的买家则站在闸外。事主不虞有诈，将大约19张、约值20万元的Pokémon卡交予对方检查时，男子突然转身逃走，并往汇景广场方向逃去。警方接报到场调查，案件列作「盗窃」，交由观塘警区刑事调查队跟进，正追缉涉案一名年约18至23岁青年。

一名男子相约买家交收Pokémon卡时遭对方抢走。曾志恒摄

翻查资料，精灵宝可梦的Pokémon集换式卡牌（Trading Card Game，TCG）自1996年在日本面世，截至去年3月，累计生产750亿张卡，在全球超过96个国家和地区发售。近年Pokémon集换式卡牌在全球盛行，除吸引一大批卡迷「打Deck」（卡牌对战），不少人更视Pokemon卡为收藏品或投资工具。

据了解，在卡牌投资的世界，「评级」是指将未经鉴定的卡牌送往权威机构（如PSA）进行封装及评分，如卡牌的印刷是否置中、四角有没有破损、有没有污渍等均影响评级，几乎完美无瑕的卡牌会获得最高的10分，加上卡牌上的「小精灵」亦会直接影响其价值，可获得极高回报，一些较冷门的「小精灵」卡牌，其升值潜力相对较低。著名美国Youtube网红Logan Paul于2022年时，就曾以 527万美元（约4095万港元）购入一张「比卡超插画家」Pokémon卡，创下Pokémon游戏卡价格的健力士世界纪录。

近年Pokémon集换式卡牌在全球盛行，除吸引一大批卡迷「打Deck」（卡牌对战），不少人更视Pokemon卡为收藏品或投资工具。资料图片

Pokémon卡。Pokémon网站图片