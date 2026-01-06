皇后山邨水质｜水务署：配合坪𪨶路永久喉管接驳工程 1.10晚起多个屋苑食水及冲厕水供应暂停

粉岭皇后山邨等多个屋苑的食水去年出现沥青，引起社会对水管情况的关注。水务署指去年在短时间内以临时喉管取代坪𪨶路一段地下沥青保护层钢管，但由于该临时喉管外露并占用部分路面，水务署仍需在该处地底敷设新的永久喉管，有关永久喉管的敷设工程现已完成，并将于1月10日晚上至1月11日早上将该喉管接驳至现有供水网络。

水务署在其社交平台「滴惜仔」发文表示，接驳工程在1月10日晚上至1月11日早上进行，期间上址一带住户的食水及冲厕水供应需要暂停，预计停水时间由1月10日晚上10时至翌日早上8时，受影响地区包括皇后山邨、山丽苑及位于沙头角公路（由孔岭村至沙头角墟）、坪𪨶路（由孔岭村至云泉仙馆）、五洲路、禾径山路及鹿颈一带的68条乡村。由于皇后山邨及山丽苑有大厦水缸作为缓冲，估计该两屋苑实际停水时间可缩短为1月10日晚上11时至翌日早上7时。

水务署fb「滴惜仔」图片

水务署fb「滴惜仔」图片

暂停供水期间，水务署会提供临时食水供应，供有需要的居民取用，当中包括：

• 与房屋署及北区民政处合作，分别于皇后山邨和山丽苑，及于受影响的乡郊地区放置水箱（预计于1月10日中午前完成放置）；及

• 在北区民政处的协助下，水务署将会向部分较为偏远的受影响乡村提供樽装水。

水务署及北区民政处已就暂停供水安排与北区区议会、乡事委员会及关爱队代表等地区人士沟通，并陆续向受影响住户派发暂停供水及注意事项的单张、在当眼位置张贴告示，亦将会探访区内有需要住户及社福机构以提醒其预早作出安排等。

水务署表示恢复供水前，署方会冲洗有关供水喉管，确保水质清澈，但由于水管内的食水在恢复供水时有机会含有较多空气而形成大量气泡，个别用户的用水在恢复供水初期可能呈奶白色或出现稍为混浊的情况，此乃正常现象。如食水稍为混浊，用户可先移除水龙头隔筛及其他过滤装置，并持续开启水龙头数分钟，待水质回复正常再装回隔筛及其他过滤装置；如食水呈奶白色，可让食水在容器中静止一会，待气泡消失后，食水便会回复清澈。

