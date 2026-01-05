土瓜湾塌篮球架│球场事后被围封 街坊称鲜见维护 康文署：上月中巡查未见异常

红磡靠背垄道游乐场篮球场昨（4日）晚发生篮球架塌下伤人事件，记者今日（5日）下午3时现场视察，可见游乐场内两个篮球架均被铁马围封，有待维修及检查。其中塌下的篮球架仍未移走，断开的支柱底部有明显生锈痕迹；至于未倒塌的篮球架，底部亦有怀疑锈迹。有街坊受访时表示担心，称鲜见有人维护。

康文署回复查询时表示，职员最近一次于2025年12月18日巡查该场地篮球场时，并没有发现篮球架有异常情况出现。康文署正紧急安排更深入调查，以确定事故原因及防止类似情况再次发生。有议员认为此类意外「一件都嫌多」，敦促当局应该全面巡查同类设施。

康文署：正紧急安排更深入的调查

昨晚一名20岁姓蔡青年偕友人到上址打篮球期间，篮球架突然向前倾并塌下，击中蔡男，他头部擦伤、左膝及右边肋骨疼痛，清醒被送往伊利沙伯医院治理。警方经调查后，初步相信篮球架因生锈老化而坠下，案件没有可疑。

康文署回复查询时表示，高度关注昨晚意外，署方向伤者表示慰问。意外后，康文署已即时围封整个篮球场，并安排相关工程人员了解及跟进事故。

康文署表示正紧急安排更深入的调查，以确定事故原因及防止类似情况再次发生。

康文署强调，一向重视辖下康乐场地游乐场设施的保养与维修，除了年度全面检查外，亦每两星期检查相关游乐场设施。康文署职员最近一次于2025年12月18日巡查该场地篮球场时，并没有发现篮球架有异常情况出现。康文署正紧急安排更深入的调查，以确定事故原因及防止类似情况再次发生。

居民担心 称少见有人保养

居民曾女士表示，每日大约傍晚5至6时，便见有学生放学后来这里打篮球，但自己未见过有人到此维修及保养，而她自己亦会在球场兜圈散步，虽有篮球架塌下，但她说不怕，「会有人嚟维修嘛，维修完先嚟啰。」

居民曾女士表示，自己未见过有人到此维修保养。

冯先生带同儿子本想来打波，赫见篮球架塌下亦大呼担心不已。他说近一年经常来这里，「每个星期都上嚟，呢度地方几好，但从来冇见过有人嚟维修过。」他指何文田配水库足球场、马头围配水库网球场，近半年亦无见过有人保养维修。

他坦言这个篮球场有很多小朋友来玩，大多8至13岁，所以没见过有人攀架，相信是铁架生锈导致倒塌，他形容是第一次见塌架。「依家要望下有冇生锈先敢打波，呢啲一跌落来就冇（命）！」他建议当局应设立一块维修保养牌，展示检查的时间，让市民安心使用设施。

冯氏父子以往不时到来打波，冯父指近一年从没见到有工人到来保养维修。梁国峰摄

议员促全面巡查同类设施

民建联立法会议员郑泳舜建议康文署应责成各区经理及同事全面巡查，检视所有球类场地设施，若发现有即时危险，应立即围封并安排维修。他亦提到本港不少公共篮球场设施长期失修，翻新工程进度缓慢，建议康文署应预留维修预算及物料储备，并制定明确的维修时间表，加快落实场地更新工作。

立法会议员何敬康则表示，现时本港不少户外场地因天气问题而日久失修，自己在社区收到不少意见，形容事件「一件都嫌多」。他知悉政府过去一直就本港18区各个公众设施进行优化，惟覆盖面不大、效率不够快，未来会持续跟进事件，包括建议加快维修全港18区的户外场地。他认为相关成本不高，相信政府财政可以负担。

翻查资料，申诉专员公署2023年一项调查发现，虽然康文署就其辖下户外康体场地的游乐和康体设施制定了指引，指示前线人员定期巡视设施，并在发现损坏时尽快提交报告以安排维修，但在2017年至2021年期间，康文署由接获设施损坏报告到确认完成维修，平均需要2.5个月至3个月；2018年至2022年期间，在外判承办商所完成的维修个案中，接近四分之一至半数未能在预计完工日期前完成，显示工程延误问题严重。公署当年曾提出11项改善建议，康文署大致接纳。