Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑大火｜宏泰阁叶太舍身救5命 机构助家属办告别礼：爱与无私精神永留港人心中

突发
更新时间：15:20 2026-01-05 HKT
发布时间：15:20 2026-01-05 HKT

宏福苑五级火酿成至少161人死亡惨剧，但事件亦显现人性光辉。居于宏泰阁17楼的叶太因逐家逐户拍门呼唤邻居走火警，最终「一命救五命」，她自己错失逃生时机而葬身火场，令4位邻居和一头狗只得以逃出生天。非牟利善终机构「毋忘爱」近日协助叶太的家人举行一场告别礼。该机构在社交媒体facebook称：「感到非常光荣，能够陪伴叶先生及家人为叶太处理人生最后一件大事」，又指：「叶太的爱与无私精神，将永远留存在香港人的心中。」

女死者的叶先生亦发文，感谢「毋忘爱」为其妻准备了「这一场宁谧而庄严嘅告别礼」，亦感谢各亲朋好友、旧同事、宏福苑街坊出席，相信「亡妻会感受到各位嘅关怀爱护」。叶先生表示，按照亡妻生前意愿，选用简单而安静嘅告别仪式，「希望佢（亡妻）会满意我嘅安排」。

「毋忘爱」在facebook留言指：「叶太的爱与无私精神，将永远留存在香港人的心中。」
「毋忘爱」在facebook留言指：「叶太的爱与无私精神，将永远留存在香港人的心中。」
死者丈夫叶先生指：「相信亡妻会感受到各位嘅关怀爱护。」
死者丈夫叶先生指：「相信亡妻会感受到各位嘅关怀爱护。」
fb「毋忘爱」图片
fb「毋忘爱」图片

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
曾志伟卸任TVB总经理丨21年三原因重返TVB 子女一致反对 认高估自己：以为唔使咁辛苦
01:53
曾志伟卸任TVB总经理丨21年三原因重返TVB  子女一致反对  认高估自己：以为唔使咁辛苦
影视圈
8小时前
星岛申诉王｜现实版「溏心风暴」粉面厂后人 兄弟联手争产再反目
05:43
星岛申诉王｜「四哥」被控独吞千万遗产 贱卖物业填赌债 兄弟决裂：他准备走佬
申诉热话
7小时前
福建女吴某桢被人丢弃在柬埔寨街头。
福建20岁女流落柬埔寨街头 中国使馆：受「高薪工作」诱惑到柬
即时中国
6小时前
57岁前《闪电传真机》主持离巢17年复出拍剧 靓仔小生变发福跟班 曾传咸猪手20女星
57岁前《闪电传真机》主持离巢17年复出拍剧  靓仔小生变发福跟班  曾传咸猪手20女星
影视圈
6小时前
长者博物馆通行证优惠$25！全年任游17大博物馆+景点！主题乐园/餐饮购物有折 即睇申请方法（2026年1月最新版）
长者博物馆通行证优惠$25！全年任游17大博物馆+景点！主题乐园/餐饮购物有折 即睇申请方法（2026年1月最新版）
好去处
22小时前
内地男女来港行山途经西贡心朗村 明渠旁扎营休息 惊动村民报警求助
内地男女来港行山途经西贡心朗村 明渠旁扎营休息 惊动村民报警求助
突发
16小时前
连锁快餐店外卖优惠！$99羊腩煲+$38红烧猪手 只限3日4pm后供应
连锁快餐店外卖优惠！$99羊腩煲+$38红烧猪手 只限3日4pm后供应
饮食
20小时前
61岁TVB节目主持半年3次入院疑撞邪？元旦日插喉照曝光  身材肥胖曾自爆心脏扩大
61岁TVB节目主持半年3次入院疑撞邪？元旦日插喉照曝光  身材肥胖曾自爆心脏扩大
影视圈
2026-01-04 10:00 HKT
一文睇清《万千星辉颁奖典礼2025》必睇焦点 曾志伟卸任总经理 黄宗泽夺视帝佘诗曼四封视后
00:56
一文睇清《万千星辉颁奖典礼2025》必睇焦点 曾志伟卸任总经理 黄宗泽夺视帝佘诗曼四封视后
影视圈
16小时前
宣萱自爆曾当小三：系我自己傻  罕谈情史认对男人有戒心  揭TVB辛酸史曾被影帝闹到喊
宣萱自爆曾当小三：系我自己傻  罕谈情史认对男人有戒心  揭TVB辛酸史曾被影帝闹到喊
影视圈
5小时前