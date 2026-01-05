宏福苑大火｜宏泰阁叶太舍身救5命 机构助家属办告别礼：爱与无私精神永留港人心中
宏福苑五级火酿成至少161人死亡惨剧，但事件亦显现人性光辉。居于宏泰阁17楼的叶太因逐家逐户拍门呼唤邻居走火警，最终「一命救五命」，她自己错失逃生时机而葬身火场，令4位邻居和一头狗只得以逃出生天。非牟利善终机构「毋忘爱」近日协助叶太的家人举行一场告别礼。该机构在社交媒体facebook称：「感到非常光荣，能够陪伴叶先生及家人为叶太处理人生最后一件大事」，又指：「叶太的爱与无私精神，将永远留存在香港人的心中。」
女死者的叶先生亦发文，感谢「毋忘爱」为其妻准备了「这一场宁谧而庄严嘅告别礼」，亦感谢各亲朋好友、旧同事、宏福苑街坊出席，相信「亡妻会感受到各位嘅关怀爱护」。叶先生表示，按照亡妻生前意愿，选用简单而安静嘅告别仪式，「希望佢（亡妻）会满意我嘅安排」。
