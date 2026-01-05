Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

尖沙咀海滨八旬翁堕海轻生 热心途人落水救起

突发
更新时间：16:46 2026-01-05 HKT
发布时间：13:25 2026-01-05 HKT

今日（5日）中午12时22分，一名83岁姓曾老翁在尖沙咀梳士巴利道30号、尖沙咀海滨花园对开海面载浮载沉。有途人经过发现，连忙跳入海中救人，并报警求助。救援人员赶到，老翁被救起但陷入昏迷，其后由救护车送往伊利沙伯医院抢救。警方于现场没有检获遗书，据悉老翁有身体病纪录，案件被列作企图自杀跟进。

协助救人的热心市民陈先生讲述经过，他指当时跑步经过见有人堕海，他于是立即跳落海中，游水约20米将事主救上岸。他指自己懂得急救，随即为事主施以心肺复苏法。陈先生说今次是他第一次落海救人，虽然他脚部擦伤，但直指：「无事无事！」

防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
福建女吴某桢被人丢弃在柬埔寨街头。
福建20岁女流落柬埔寨街头 中国使馆：受「高薪工作」诱惑到柬
即时中国
7小时前
57岁前《闪电传真机》主持离巢17年复出拍剧 靓仔小生变发福跟班 曾传咸猪手20女星
57岁前《闪电传真机》主持离巢17年复出拍剧  靓仔小生变发福跟班  曾传咸猪手20女星
影视圈
8小时前
内地男女来港行山途经西贡心朗村 明渠旁扎营休息 惊动村民报警求助
内地男女来港行山途经西贡心朗村 明渠旁扎营休息 惊动村民报警求助
突发
17小时前
星岛申诉王｜现实版「溏心风暴」粉面厂后人 兄弟联手争产再反目
05:43
星岛申诉王｜「四哥」被控独吞千万遗产 贱卖物业填赌债 兄弟决裂：他准备走佬
申诉热话
9小时前
万千星辉2025丨声梦小花詹天文再失礼：多谢可以畀几位前辈颁奖 与林敏骢抢奖被寸「我畀你㗎」
01:05
万千星辉2025丨声梦小花詹天文再失礼：多谢可以畀几位前辈颁奖 与林敏骢抢奖被寸「我畀你㗎」
影视圈
4小时前
曾志伟卸任TVB总经理丨21年三原因重返TVB 子女一致反对 认高估自己：以为唔使咁辛苦
01:53
曾志伟卸任TVB总经理丨21年三原因重返TVB  子女一致反对  认高估自己：以为唔使咁辛苦
影视圈
10小时前
长者博物馆通行证优惠$25！全年任游17大博物馆+景点！主题乐园/餐饮购物有折 即睇申请方法（2026年1月最新版）
长者博物馆通行证优惠$25！全年任游17大博物馆+景点！主题乐园/餐饮购物有折 即睇申请方法（2026年1月最新版）
好去处
2026-01-04 16:42 HKT
新年1亿六合彩金多宝 与澳洲同日1.5亿搅珠撞冧把 4个字相同 网民看出玄机｜Juicy叮
新年1亿六合彩金多宝 与澳洲同日1.5亿搅珠撞冧把 4个字相同 网民看出玄机｜Juicy叮
时事热话
6小时前
委内瑞拉未来局势如何发展　美媒警告或重蹈伊拉克及利比亚覆辙
委内瑞拉未来局势如何发展？　美媒警告或重蹈伊拉克及利比亚覆辙
即时国际
2小时前
连锁快餐店外卖优惠！$99羊腩煲+$38红烧猪手 只限3日4pm后供应
连锁快餐店外卖优惠！$99羊腩煲+$38红烧猪手 只限3日4pm后供应
饮食
22小时前