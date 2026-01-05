尖沙咀海滨八旬翁堕海轻生 热心途人落水救起
更新时间：16:46 2026-01-05 HKT
发布时间：13:25 2026-01-05 HKT
今日（5日）中午12时22分，一名83岁姓曾老翁在尖沙咀梳士巴利道30号、尖沙咀海滨花园对开海面载浮载沉。有途人经过发现，连忙跳入海中救人，并报警求助。救援人员赶到，老翁被救起但陷入昏迷，其后由救护车送往伊利沙伯医院抢救。警方于现场没有检获遗书，据悉老翁有身体病纪录，案件被列作企图自杀跟进。
协助救人的热心市民陈先生讲述经过，他指当时跑步经过见有人堕海，他于是立即跳落海中，游水约20米将事主救上岸。他指自己懂得急救，随即为事主施以心肺复苏法。陈先生说今次是他第一次落海救人，虽然他脚部擦伤，但直指：「无事无事！」
防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk
