Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

警冚元朗制毒工场｜被捕男歌手「狗毛」曾参与《全民造星》 唱歌弹结他功力被大赞

突发
更新时间：17:47 2026-01-04 HKT
发布时间：17:47 2026-01-04 HKT

警方昨日（3日）于元朗突击搜查一个村屋单位，并以「制造危险药物」、「贩运危险药物」、及「串谋贩运危险药物」罪拘捕3名男女，检获逾700万元毒品及制毒工具。消息指，其中一名被捕人为35岁男歌手罗启聪，外号KIS或狗毛，曾于2018年参加《全民造星I》，当时他的唱歌及弹结他功力曾被大赞，是十强大热，但因跟其他参赛者唔多夹，表现「串嘴」又自视过高已极速吸纳大量Haters，最后在20强止步。

相关新闻 : 警破元朗村屋制毒工场检逾$700万毒品 3男女被捕包括35岁歌手

翻查资料，罗启聪在2018年参加《全民造星I》，当时他以花名「狗毛」参加比赛，在比赛中自弹自唱，获得侧田及Eric Kowk赞赏，被封为「音乐才子」，成为大热人物之一，后来他又得到内地节目邀请参加《下一站传奇》，担任节目评审的歌手邓紫棋大赞他表演结他弹得十分出色。

2021年，罗启聪以《造星I》Loser身份，再参加由HMVOD举办的选秀节目《败者重生战》。其后他又在2023年举办一个名为《The Stars Relight》音乐会，出席歌手全是「造星遗珠」，包括《全民造星IV》赵展彤Val、Carina等人。他早年接受传媒访问时表示，自己成立音乐工作室担任教育工作，培育新一代有梦想的年轻人入行，主要以教音乐结他、唱歌及录音为主。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
美如楼有单位起火冒烟，火警中有居民由救护车送院。梁国峰摄
02:43
石硖尾邨火警酿1死8伤 单位发现男尸 逾270人疏散
突发
5小时前
吴绮莉女儿吴卓林激罕开腔谈成龙  一细节证双方关系破冰  曾传经济拮据领免费食物
吴绮莉女儿吴卓林激罕开腔谈成龙  一细节证双方关系破冰  曾传经济拮据领免费食物
影视圈
1小时前
连锁冰室推「时光倒流价」$29早餐！有齐粉面/火腿炒蛋/包/饮品 网民赞好︰希望多啲茶记仿效
连锁冰室推「时光倒流价」$29早餐！有齐粉面/火腿炒蛋/包/饮品 网民赞好︰希望多啲茶记仿效
饮食
6小时前
曾志伟将卸任TVB总经理 《万千星辉颁奖典礼2025》特设大奖致谢 传神秘老友现身丨独家
曾志伟将卸任TVB总经理 《万千星辉颁奖典礼2025》特设大奖致谢 传神秘老友现身丨独家
影视圈
21小时前
5人家庭首派公屋彩虹邨 等10年重建换新楼 港妈心大心细 网民怂恿先上楼但切忌做一事｜Juicy叮
5人家庭首派公屋彩虹邨 等10年重建换新楼 港妈心大心细 网民怂恿先上楼但切忌做一事｜Juicy叮
时事热话
4小时前
美军突袭委内瑞拉，生擒马杜罗夫妇。美联社／法新社
空袭委内瑞拉︱美军生擒马杜罗计划曾漏风声？ 亲信成CIA线人监视行踪
即时国际
3小时前
61岁TVB节目主持半年3次入院疑撞邪？元旦日插喉照曝光  身材肥胖曾自爆心脏扩大
61岁TVB节目主持半年3次入院疑撞邪？元旦日插喉照曝光  身材肥胖曾自爆心脏扩大
影视圈
8小时前
寻秦记丨欧瑞伟续演「陶总管」  曾做刘德华替身当三级片男一  娶花旦太太女儿撞样朱千雪
寻秦记丨欧瑞伟续演「陶总管」  曾做刘德华替身当三级片男一  娶花旦太太女儿撞样朱千雪
影视圈
7小时前
谢贤「爷孙恋」前女友Coco胀爆罕现身  首回应2千万掟煲费传闻  分手7年大爆拍拖私隐
谢贤「爷孙恋」前女友Coco胀爆罕现身  首回应2千万掟煲费传闻  分手7年大爆拍拖私隐
影视圈
2026-01-03 14:30 HKT
万千星辉颁奖典礼2025｜视后之争添变数？宣萱一句留言引哄动 网民估佘诗曼胜数急增
万千星辉颁奖典礼2025｜视后之争添变数？宣萱一句留言引哄动 网民估佘诗曼胜数急增
影视圈
3小时前