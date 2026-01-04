警冚元朗制毒工场｜被捕男歌手「狗毛」曾参与《全民造星》 唱歌弹结他功力被大赞

警方昨日（3日）于元朗突击搜查一个村屋单位，并以「制造危险药物」、「贩运危险药物」、及「串谋贩运危险药物」罪拘捕3名男女，检获逾700万元毒品及制毒工具。消息指，其中一名被捕人为35岁男歌手罗启聪，外号KIS或狗毛，曾于2018年参加《全民造星I》，当时他的唱歌及弹结他功力曾被大赞，是十强大热，但因跟其他参赛者唔多夹，表现「串嘴」又自视过高已极速吸纳大量Haters，最后在20强止步。

相关新闻 : 警破元朗村屋制毒工场检逾$700万毒品 3男女被捕包括35岁歌手

翻查资料，罗启聪在2018年参加《全民造星I》，当时他以花名「狗毛」参加比赛，在比赛中自弹自唱，获得侧田及Eric Kowk赞赏，被封为「音乐才子」，成为大热人物之一，后来他又得到内地节目邀请参加《下一站传奇》，担任节目评审的歌手邓紫棋大赞他表演结他弹得十分出色。

2021年，罗启聪以《造星I》Loser身份，再参加由HMVOD举办的选秀节目《败者重生战》。其后他又在2023年举办一个名为《The Stars Relight》音乐会，出席歌手全是「造星遗珠」，包括《全民造星IV》赵展彤Val、Carina等人。他早年接受传媒访问时表示，自己成立音乐工作室担任教育工作，培育新一代有梦想的年轻人入行，主要以教音乐结他、唱歌及录音为主。