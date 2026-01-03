Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

上水牛杂店内结账遇问题情绪激动 内地女食客持刀狂劈群警盾牌涉3罪被捕

突发
更新时间：13:12 2026-01-03 HKT
发布时间：02:36 2026-01-03 HKT

上水发生惊心持刀对峙事件。今日（3日）凌晨时分，龙琛路一间牛杂店内，一名戴黑色口罩的女顾客疑因付款问题与店方争执，竟先后挥舞剪刀及利刀，更在群警包围下疯狂砍向警盾。警员最终合力将其制服，案件最初列作「发现疑似精神紊乱人士」处理，其后女子涉嫌袭警等3项罪名被捕。

今(3日)早上《星岛头条网》重返肇事牛杂店欲了解事件，店员称老板不在舖头，今日未知他会否返舖，店员又说自己当早班，对凌晨发生的事件不清楚，但说店内一部用作八达通收费机的电话被检走，可能是证物，所以今日暂时停用八达通付款。

肇事牛杂店今早如常开舖。杨伟亨摄
被捕女子姓刘（32岁），持双程证来港，据悉，她刚在越南旅游后，再到港游玩。消息指，被捕人有情绪问题。

消息称，刘女到粉面店用餐后，准备用手机作微信支付用餐费用，但当时刚好手机没有电，不能付款。 姓吴女店主建议刘女即场将手机充电，惟有人突情绪失控，冲入店内厨房取出菜刀及剪刀，当时女店主、职员及顾客立即逃离店舖，期间刘女又毁坏女店主的手机。女店主立即报警求助。

大批警员接报到场，刘女仍然情绪激动，挥舞菜刀及袭击警员，警员向刘女发射一发胡椒水发射器，击中她的右前臂，将其制服并拘捕，刘女清醒被送往北区医院治理。案件交由大埔警区刑事调查队第一队跟进。

根据网上流传的两段片段，现场为龙琛路33号地下一间牛杂店。首段影片显示，一名黑口罩女子情绪激动，手持长剪刀隔著玻璃窗指向多名警员。

另一段片段在牛杂店的大门位置，该女子已换上一把长利刀，现场有多名警员全副武装，穿上头盔、防刺背心及手持圆盾戒备，气氛紧张。警员不断劝喻女子放下利刀，惟女子充耳不闻，其后警员打开店门硬闯，女子见状举刀，且多次猛力砍向警员手中的盾牌。现场目击者见状惊呼连连，不断发出「哗、哗」声。

拦在正门的警员用盾牌全数挡住女子的刀砍，同一时间，至少两名警员不动声色从后门进入店舖，前后包抄，一拥而上，将女子按压在地上制服。

警方表示，于凌晨零时14分接获上址职员报案，指该名32岁（姓刘）女子在店内情绪激动，手持一把刀挥舞，并以该刀指吓职员。

人员接报到场，刘女拒绝合作，手持一把长约30厘米的菜刀挥舞。刘女其后被人员制服。经初步调查，相信刘女在上址与职员因琐事争执，其间刘女以菜刀毁坏牛杂店一部手提电话。

刘女涉嫌管有攻击性武器、刑事毁坏及袭击警务人员被捕，现正被扣留调查。案件交由大埔警区刑事调查队第一队跟进。

刘女手部受伤，清醒被送往北区医院检查。

