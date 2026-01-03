Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

丽瑶邨单位起火酿4人伤1猫死 逾百住客疏散 疑内地手机充电短路酿祸　

突发
更新时间：00:05 2026-01-03 HKT
发布时间：00:05 2026-01-03 HKT

葵涌发生火警。昨日（2日）晚上11时15分，警方接获报案，指丽瑶邨富瑶楼13楼一个单位的客厅突发起火，消防接报后迅速赶抵，出动一条喉及一队烟帽队进行灌救，约14分钟后成功将火熄灭。事件中约150名住客紧急疏散，4人受伤送院，一只猫咪死亡。

69岁女户主左脚脚踭烧伤

从网上流传照片可见，肇事单位内冒出熊熊火光与滚滚浓烟，惊动整座大厦，有目击者更吓得惊呼「Holy shxt」。事后单位事后外墙严重熏黑。起火单位69岁女户主左脚脚踭烧伤，她戴上口罩一脸余悸由担架床送上救护车。她透露，事发时独自在客厅，正为一部内地牌子的手机充电，仅仅「叉了三、两个字（15分钟）」后前往洗手间，未几便发现充电器起火，火势一发不可收拾「烧埋间屋」。由于手机已被焚毁，她只能仓皇逃出求助邻居报警。

事件中有一只猫死亡

除女户主外，另有三人不适，包括一名76岁男子、一名42岁男子和一名59岁女子。其中59岁女子疑似疏散时心脏病发，体力不支倒在地上，需由救护员治理。四人同送玛嘉烈医院治理。另有一只猫不幸去世。

火警发生时，有超过一百名住客紧急疏散，在寒夜中逃往楼下暂避，且因正值夜深，许多人都身穿睡衣睡裤和拖鞋，甚至带备大毛巾御寒。现场见到有男伤者赤足坐在轮椅上等候救护。

消防初步调查相信火警由手机充电引起，起火原因并无可疑。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
港女到九龙豪宅「擎天半岛」补习经历 4事见尽贫富鸿沟「好似沟渠老鼠偷窥别人幸福」 网民共鸣：选择大于努力
港女到九龙豪宅「擎天半岛」补习经历 4事见尽贫富鸿沟「好似沟渠老鼠偷窥别人幸福」 网民共鸣：选择大于努力
生活百科
17小时前
《寻秦记》上映两日即遭疯狂盗录 小红书更现结局片段 「天下一」留言要求删除 海关暂未接获投诉
《寻秦记》上映三日即遭疯狂盗录 小红书更现结局片段 「天下一」留言要求删除 海关暂未接获投诉
社会
14小时前
上水牛杂店内结账遇问题情绪激动 女顾客持刀狂劈群警盾牌涉3罪被捕
突发
6小时前
365日免费食麦乐鸡！麦当劳推「麦麦狂食最Dope大赛」 大奖赢全年麦乐鸡金卡
365日免费食麦乐鸡！麦当劳推「麦麦狂食最Dope大赛」 大奖赢全年麦乐鸡金卡
饮食
14小时前
古天乐传在内地不适入院  今日曾戴口罩「死撑」  最后缺席《寻秦记》宣传活动
00:57
古天乐传在内地不适入院  今日曾戴口罩「死撑」  最后缺席《寻秦记》宣传活动
影视圈
10小时前
连锁快餐店新年大派优惠券！一招即减$10 全日早午茶晚市都用得
连锁快餐店新年大派优惠券！一招即减$10 全日早午茶晚市都用得
饮食
2026-01-01 13:55 HKT
关嘉敏被黄家俊嫌重发娇嗔要「绝交」 李芷晴林焌尧龟速发展 梁敏巧刘启进得「七成熟」。
13:26
关嘉敏被黄家俊嫌重发娇嗔要「绝交」 李芷晴林焌尧龟速发展 梁敏巧刘启进得「七成熟」
影视圈
10小时前
连锁酒楼超值堂食优惠！乳鸽/羊腩煲$28起 星期一至日午市起供应
连锁酒楼超值堂食优惠！乳鸽/羊腩煲$28起 星期一至日午市起供应
饮食
17小时前
丽瑶邨单位起火酿4人伤1猫死 逾百住客疏散 疑内地手机充电短路酿祸　
突发
8小时前
东张西望｜人妻港女跟「靓仔机师」情欲对话  堕「包裹情骗局」被呃5万元  认愧对老公：对唔住
东张西望｜人妻港女跟「靓仔机师」情欲对话  堕「包裹情骗局」被呃5万元  认愧对老公：对唔住
影视圈
10小时前