观塘两屋苑大维修涉贪污 居民忧工程烂尾质素无保障

突发
更新时间：20:48 2026-01-02 HKT
发布时间：20:48 2026-01-02 HKT

卷入维修工程贪污问题的观塘合和大厦及翠屏北邨，居民均指如事件涉及工程公司、工程顾问及业主立案法团，担心工程会烂尾或质素没有保障。但另一方面，对于廉署打击贪污大表欢迎，「起码唔会好似宏福苑咁样吖。」

记者　杨伟亨　黄文威　戚伟达

位于协和街169至197号的合和大厦，外墙搭建了竹棚。居民表示去年3至4月开始搭棚进行大厦维修，每户支付8万多元，工程至今仍未完成，惟至大埔宏福苑惊天火灾后，上址的棚网被移除，减轻了居民忧虑。居民表示，不了解有关工程属于哪一间承办商。

相关新闻 : 大维修工程｜廉署拘21人 涉观塘两屋苑大维修贪污 部分人有黑社会背景

居住合和大厦逾30年的业主戴先生，称没有听闻业主立案法团委员被捕，此届的主席已做了十多年。他本人甚少出席有关大厦维修的会议，只知道维修包括大厦外墙及内围，并不了解工程费是否合理。现有相关工程公司、工程顾问及委员被捕，担心工程会烂尾。另外，一名不愿透露姓名的前女业主，表示十多年前合和大厦40年大维修时，已有其他业主怀疑存在贪汚问题，但没有证据。

至于翠屏北邨，居民表示约一年前听闻屋苑将会进行大维修，但一直「未有下文」，应该是属于工程仍在筹备阶段，故未知相关维修公司或工程顾问资料。不过对于廉署行动表示欢迎，指：「起码唔会好似宏福苑咁样吖。」另住户蔡婆婆表示，如业界及委员「围内打龙通」，会担心（维修工程）质素没有保障。

蔡婆婆表示，如业界及委员「围内打龙通」，会担心（维修工程）质素没有保障。
蔡婆婆表示，如业界及委员「围内打龙通」，会担心（维修工程）质素没有保障。

