西贡咸田湾跨年夜逼爆 公厕遍地垃圾满布屎尿 食环署：已加密清洁回复洁净

西贡咸田湾在除夕及元旦假期被露营友攻陷，导致沙滩及山头满地垃圾，洗手盘布满污水食物残渣，公厕更满布屎尿。食环署指清洁人员已加密清洁频次，令公厕回复洁净，署方亦会考虑未来在节假日加派人手处理。另一方面，渔护署已安排1月2日至1月4日期间，加强承办商每日在咸田湾营地及附近一带进行清洁，并会密切监察营地及附近的郊野公园范围的衞生情况。

食环署：考虑未来在假日加派人手处理

食环署回复《星岛头条》查询时表示，署方安排人员每天在咸田公厕进行简单清洁，并每星期进行深层清洁，留意到近日假期期间该处游人大幅增加，有部份人士亦不适当地使用公厕，影响衞生情况，故此清洁人员已加密清洁频次，令公厕回复洁净，署方亦会考虑未来在节假日加派人手处理。食环署呼吁游人正确使用及爱护公厕设施，以免影响其他使用者及不必要地加重清洁人员的工作。

另外，渔护署亦表示留意不少旅客到访咸田湾营地，并已立即派员清理咸田公厕外空地的垃圾，在天气及风浪情况许可下，尽快将已包好的垃圾以船只运走。署方因应咸田湾营地使用需求殷切，已安排1月2日至1月4日期间，加强承办商每日在咸田湾营地及附近一带进行清洁，并会密切监察营地及附近的郊野公园范围的衞生情况。此外，署方正考虑在咸田湾营地附近加设垃圾收集设施及增加清洁次数，并会联同相关部门合作加强咸田公厕及其周遭的清洁安排。

渔护署指会持续在假期期间，加强较多访客到访的郊游热点进行巡查、宣传及教育工作，并会加强宣传保持郊野清洁及爱护环境等信息。并与相关部门保持沟通及合作，透过不同渠道向旅客宣传绿色旅游的良好行为和守则，确保郊野公园的可持续旅游发展。