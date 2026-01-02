宏福苑大火｜火灾逾一个月现奇迹 爱协圣诞元旦救两猫 人宠团聚迎新年

大埔宏福苑大火发生逾一个月，至今再次出现奇迹。爱护动物协会早前于屋苑外围设置数个捕猫笼，至圣诞节当日（12月25日）有猫猫走入猫笼内，随即人员送往爱协中心检查，证实健康良好，并已由主人接走回家过新年。其后踏入元旦日（1月1日），爱协人员成功捕到多一只猫，主人已急不及待赶到中心接牠回家。

在今次大火灾难中，仍然有数十只动物失终，爱协连日来积极与有关部门沟通，最终在圣诞前夕获批在宏仁阁摆放少量捕猫笼及摄录机，希望尽力再搜索失踪动物。爱护动物协会今日（1月2日）在社交平台发文，指在圣诞节当日有猫猫走入猫笼，其后由人员送往爱协中心检查，证实健康良好没有大碍，火速已由主人接回家中。至元旦日（1月1日），爱协人员成功捕到多一只猫猫，虽然猫猫仍未定惊，但主人收到消息后，已急不及待到中心预备接牠回家。

爱协表示，警方批准他们在下周其余5座大厦摆放捕猫笼，希望可以继续寻找仍然失踪的猫猫。

