西贡咸田湾除夕沦陷 帐篷海灯火通明嘈杂 遍地垃圾厕所肮脏欲呕

本港郊外环境近年成为内地旅客的露营热点。随着2025年落幕，不少内地网民趁除夕夜涌往西贡及大屿山等地露营倒数。网上流传片段显示，西贡咸田湾等地惊现「沦陷」惨况，沙滩及山头被密密麻麻的露营阵占领，原本静谧的自然景观变得灯火通明、嘈杂不堪。有内地博主发文控诉游客乱抛垃圾及高歌热舞，慨叹这条世界级徒步路线受遭受伤害。

咸田湾沙滩变灯海 厕所爆满垃圾招野猪

周三（31日）除夕夜，多名网民在社交平台「小红书」上载影片及相片，揭示本港多个营地的混乱景象。其中西贡咸田湾成为重灾区，博主形容沙滩上帐幕「多到找不到自己的」，大批人士开启强力电筒及营灯，使夜晚的岸边亮如白昼，甚至有人在深夜「又是唱歌又是跳舞」，喧闹嘈杂，严重破坏大自然宁静。

更令人忧虑的是，营地到处堆满垃圾，甚至吸引野猪群前来觅食。拍片者批评部分同场露营人士缺乏公德心，不但乱扔废物，卫生极差，厕所更因负荷过重而无法正常使用。

在另一社交平台Threads，有网民贴出多张图，展示咸田湾遍地垃圾的夸张景象，其中一张照片内拍到一个载满垃圾、写有简体字的大胶袋。最教人不安的是厕所咸田湾咸田公厕的衞生情况，不仅厕所外一地垃圾，厕所内更是肮脏至极，马桶遗下大量疑似排泄物，洗手盘满布积水和废弃物，垃圾桶被塞爆，垃圾跌到一地都是，环境之恶劣令人不敢逗留。

据报，除咸田湾外，西贡湾仔、浪茄、东龙洲、塔门及大屿山昂平等地，同样出现密密麻麻的「帐篷海」。

网民哀悼「生态灾难」 建议当局收费减人流

有关消息引发两地网民热议，不少人感到愤怒与无力，形容此景象为「灾难级别」及「生态灾难」、「（咸田湾）变成垃圾湾，悲哀」。另有指，虽然早在去年底已有热心市民自发组织清洁，但随着人流涌入，问题已非义工能解决。

有网民提议当局应检讨现行露营政策，包括实施预约制或开始收费，以有效管理及减少人流，并促请有关部门加派人手巡查清理。

事实上，早于去年11月，便有港人在社交平台贴文，指经过西贡咸田湾时，发现沙滩附近出现大量即弃用品、水樽，洗手槽亦有即食面渣等，心痛的她自发与女儿沿路清洁，更希望有关部门能够加派人手巡查及清理。

当时已有市民表示，留意到最近6年以来，香港休憩处附近的草地出现很多垃圾。部份网友对于改善环境感到相当无力，坦言不如直接放弃，「其实好似已经阻止唔到，要污糟到小红书讲呢度系垃圾岗先有机会停」。