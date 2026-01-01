铜锣湾美国妇偷行李箧再施袭逃遁 本地女当街制服：嚟香港偷人嘢仲打人！

铜锣湾一间行李箧专卖店的店主，今日（1月1日）点货时惊觉一个行李箧遇窃。巧合的是，店主下午在店外重遇该名妇人，上前截停时却遭对方袭击，导致膝部及手背受伤。最终涉案妇人被压制在地，警方到场后以涉嫌「盗窃」及「普通袭击」拘捕该名53岁美国籍妇人。

铜锣湾恩平道48号一间行李箧专卖店，65岁姓吴店主今日清点货物时，发现店内一个行李箧不翼而飞，翻查店内监控录像后，才惊觉行李箧昨日（12月31日）被一名妇人窃走。至今日下午，店主再次在店外目睹涉盗窃的外籍妇人，遂上前试图截停，然而外籍妇人施袭反抗，导致店主膝痛及左手手背流血。

涉嫌盗窃的美国籍妇人在渣甸坊3号被制服。Threads：viann_qqchan

网上片段所见，扰攘一轮后一名本地女子压坐在外籍妇身上，当街斥责外籍妇：「嚟香港偷人嘢仲打人，太离谱啦你，太过份！」外籍妇动弹不得，放弃反抗，大批途人在旁围观。

警员接报后赶至，在渣甸坊3号对开街头寻获店主及疑犯。经初步调查，以涉嫌「盗窃」及「普通袭击」，将该名53岁美国籍妇人拘捕。疑犯正被扣查，案件由湾仔警区刑事调查队第六队跟进。

