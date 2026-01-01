Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

观滨女童欺凌｜13岁施袭女被捕 疑不满对方网上造谣 15岁受害少女送院

突发
更新时间：23:01 2026-01-01 HKT
发布时间：19:57 2026-01-01 HKT

观塘海滨今日（1月1日）元旦凌晨，一名露膊女「起飞脚」、掌掴兼扯头发袭击另一女子，然而围观者无一人劝阻，大部分起哄甚至叫「继续打啦」，片段在社交平台疯传后引起哗然。警方经调查后，揭发片中两女相识，均未成年，并拘捕施袭的年仅13岁女童，相信她是不满对方在网上造谣而犯案。警方又强调，严厉谴责暴力罪案，呼吁家长注意子女社交。

警严厉谴责暴力 吁家长注意子女社交

观塘警区刑事部署理总督察梁思诺见记者时提到，案中两名少女相识，受害15岁少女早前曾在网上造谣，散播针对涉案13岁女童的不实讯息，内容与感情瓜葛相关，涉案女童怀疑因此不满而犯案。至今日凌晨1时许，涉案女童多次掌掴及脚踢受害少女，致对方面部及身体多处瘀伤。

至今日近3时，受害少女母亲报案，少女清醒被送往联合医院治理。警方经调查及翻看大量闭路电视片段后，今日下午5时许在葵涌拘捕施袭的13岁女童，涉袭击致造成身体伤害罪，并检走女童案发时所著衣物。目前涉案女童正被扣查，案件由观塘警区刑事调查队第七队跟进。

观塘警区副指挥官署理高级警司曾昭科强调，严厉谴责暴力罪案，警方对任何形式的暴力都一直采取零容忍态度，会采取一切行动将犯人绳之于法。袭击致造成身体伤害是一项严重罪行，一经定罪，可被判终监3年，市民切勿以身试法。另外，家长亦应注意子女社交，避免他们认识不良分子。

相关报道：观滨女童欺凌｜警方晚上加强巡查海滨 吁家长注意子女社交

左起：观塘警区副指挥官署理高级警司曾昭科及刑事部署理总督察梁思诺。

暴力欺凌片段网上疯传

网上流传片段可见，当时大批青年围着两女子「食花生」，其后涉案女童用力踢向受害女子，怒斥：「无下次？你上次都话无下次㖞！要畀几多下次你呀！再整X我？」受害女子未有反驳，涉案女童因而得势不饶人，用力掌掴对方。

另一片段显示，受害女子转身打算离开之际，涉案女童更从后「起飞脚」踢向对方背脊，甚至出手扯头发。过程中，大批围观青年或是用手机拍摄，或是大喊「𡁻佢」、「继续打啦」等起哄，亦有人将口罩递给涉案女童遮挡容貌，未见有人劝架。

