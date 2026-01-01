屯门菲籍妇倒毙｜法籍丈夫涉藏毒被捕 据悉为城大副教授 专攻东南亚政治

屯门扫管笏管翠路1号一名30岁菲律宾籍女子，昨日（31日）与丈夫争执后独留房间，岂料离奇倒毙。其48岁法籍丈夫报案，反遭揭发涉藏有海洛英被捕。消息指，被捕男子为政治学者，于城市大学任教。

根据城大网页资料，该名法籍男子是该校的公共及国际事务学系副教授，曾在美国堪萨斯大学及哈佛大学就读，专攻东南亚政治、政制比较、政治发展等范畴，当中大部分论文是研究泰国政治。

现场为屯门扫管笏管翠路1号。资料图片

据悉，该对外籍夫妇与家佣同住上址一单位，但家佣不是经常在家过夜。昨凌晨1时家佣离家后，夫妇在家中因作息问题而口角，一度争执打架。其后，丈夫到客厅睡觉，妻子独留房内休息。至下午约4时，男户主在家佣陪同下打算进房找妻子时，发现房门因妻子倒卧于房间的地上而被阻挡，他于是报案。警方及救护人员接报到场，救护人员于现场证实女事主已没有生命迹象。确实死因需要解剖方能确定，案件暂时列为「尸体发现案」。

警方搜查案发单位期间，发现单位内藏有海洛英，因此以「管有危险药物」拘捕法籍男户主，案件交由屯门警区重案组跟进调查。

相关报道：屯门星堤外籍夫妇爆争执打斗 30岁妻晕倒房内当场死亡 夫涉藏毒被捕

警员到场调查。资料图片

消息指，被捕法籍男子为政治学者，于城市大学任教。资料图片