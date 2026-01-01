兰桂坊酒吧卷金钱纠纷 匪徒「晒马」后再大肆破坏 警拘3男追缉主谋等9犯 

中环兰桂坊一酒吧周二（12月30日）晚遭蒙面匪徒持棒球棍及铁通闯入大肆破坏，损失约38.4万港元。警方调查后揭发事件源于酒吧其中一名老板与他人的金钱纠纷，涉案疑犯事前更到酒吧外「晒马」滋扰。警方昨日（12月31日）以「非法集会」、「刑事毁坏」及「串谋刑事毁坏」罪名拘捕3名男子，并正追缉包括主谋在内的其余9名涉案者。

案件发生于周二（12月30日）晚上9时许，地点为中环兰桂坊8至11号地下一间酒吧。据了解，当时酒吧的酒牌持有人（45岁男子）及一名调酒师（45岁女子）正在处理职务，突然一群蒙面匪徒手持棒球棍及铁通，闯入酒吧大肆破坏。

涉事酒吧事发前图片。

匪徒得手后，部分人逃往威灵顿街方向，部分人则登上一部黑色丰田私家车逃去，现场遗下一支断裂的棒球棍。事件中酒吧损毁总值约38.4万港元的物品，包括一批约值35万元的LED显示屏、一部约值3万元的飞标机、数枝饮料及两棵圣诞树。

警方接报后深入调查，发现案件涉及金钱纠纷。据悉，酒吧其中一名老板（34岁男子），与案中主谋（44岁男子）有金钱纠纷未解决，主谋遂联同他人策划连串行动。首先在上月19日晚上约10时，在酒吧外「晒马」滋扰生意，至周二晚将行动升级至大肆破坏。

警方其后锁定多名涉案人士身份，至昨日（12月31日）分别以「非法集会」及「刑事毁坏」罪名，拘捕两名男子（26岁及32岁），相信是酒吧外「叠马」及其后落手破坏的一员。此外，警方亦亦以涉嫌「串谋刑事毁坏」拘捕一名70岁男子，为上述接应丰田私家车的车主。目前案件由中区警区反三合会行动组跟进，正追缉主谋在内其余9名男子。

资料图片