天水围血案内情曝光 眼镜店男职员疑割女同事颈后自残 警循感情等多方面追查

天水围天耀广场一眼镜舖昨(12月31日)发生割颈伤人案！一对男女职员被发现在反锁的士多房内昏迷，2人颈部均有刀伤，送院抢救后情况危殆。现场消息称，警方调查后不排除有人向女同事施袭后，再割颈自残，由于两伤者均未能录取口供，警方正循二人的感情纠葛、金钱及恩怨等追查起因。

眼镜店上午暂停营业。梁国峰摄

受伤的27岁姓苏女事主和31岁姓黄男事主均为眼镜舖职员，二人颈部均有割伤，昏迷被送往屯门医院抢救，至今晨(1日)，黄男伤势转为严重，苏女仍危殆。暂时未适合录取口供。

据了解，男女伤者在眼镜舖工作多年，互相认识。在其他同事眼中他们关系正常，不似是恋人，二人亦没有向家人及朋友提及过对方。警方根据现场环境及二人的伤势推测，怀疑女伤者是被人袭击割颈，男伤者则是割颈自残，事故起因要等二人伤势好转录取口供后再查证。

眼镜舖今早暂停营业，一名负责人返回店内查看。据了解，眼镜店正清理现场，有望下午开门营业。

事发昨日下午1时许，警方接获天耀广场一眼镜舖的53岁姓黄职员报案，指店内的士多房内有人呼喊救命，他上前查看发现房间反锁，于是报案。警方及消防接报到场，消防人员破门进入房间，发现男女伤者颈部均有刀伤，两人昏迷送往屯门医院接受治疗。警方在现场拾获一把水果刀，经初步调查，案件暂时列为「伤人」，交由元朗警区刑事调查队第12队负责调查，暂未有人被捕。